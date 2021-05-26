大陸輕食風 健康飲食市場千億人民幣

輕食正在成為大陸餐桌的「新食尚」，且其標榜的「健康飲食」將「吹熱」千億人民幣的大市場。

中新社報導，上午11時，四川成都府城大道一家主打元氣穀物飯的輕食餐廳已開始熱鬧起來。一份份貼有小票的外賣紙袋將店內長桌占得滿滿噹噹，裝入詳細標明卡路里、蛋白質、脂肪、碳水化合物的健康輕食後，它們將由等候在旁的20餘名外賣小哥送達消費者。

這家輕食餐廳面積不到100平方米。店長劉小白介紹，營業一個多月來，午餐日均出餐量已達四五百單。

「別看輕食這兩年才流行起來，競爭特別激烈，食客追求營養健康，也重視味蕾，我們家以熱氣騰騰的中式雜糧飯為主，定期更新少油控鹽的炒菜」。

輕食最早起源於17世紀歐洲的下午茶，而如今則更多被賦予了低糖、低脂、低鹽、高纖維等健康定義。近年來，輕食逐漸成為中國餐桌「新食尚」。越來越多輕食餐廳在四五線城市開門，甚至西南財經大學、雲南大學等高校食堂也設輕食窗口。

如雨後春筍般湧現的輕食餐廳，極大豐富了消費者的選擇。在成都某外賣平台，消費者動動手指便能購買到京都減脂藜麥飯、墨西哥低卡雞胸菠菜捲、日式蕎麥麵等融合了不同國家風味的健康輕食。而一家主打沙拉的輕食餐廳，甚至給出醬油小米辣、清新牛油果、法式青檸醬等8種醬料選擇。

線上購物平台中，魔芋餃子、魔芋粗糧飯、速食雞胸肉、低卡醬料等輕食材料同樣銷售火爆。

歐睿國際數據預計，2022年中國輕食代餐市場將達到1200億元人民幣。輕食代餐快速發展的背後，是中國人從吃飽、吃好到吃健康飲食觀的轉變。2019年發布的「中國的糧食安全」白皮書顯示，與1996年相比，中國人均直接消費口糧減少，動物性食品、木本食物及蔬菜、瓜果等非糧食食物消費增加，食物更加多樣，飲食更加健康。

四川大學華西公共衛生學院營養與食品衛生學系教授、中國國家衛生健康委健康相關產品（食品新原料）審評專家李雲看來，輕食走熱符合現代中國人對健康追求，但目前市場上部分輕食是否真的健康還有待考證；做到碳水化合物、脂肪、蛋白質三大營養元素按比例長期平衡，「管住嘴、邁開腿」，才是真正健康生活方式。