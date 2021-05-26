德陽、海爾 共建西南工業互聯網高地

「德陽．青島海爾」共建西南工業互聯網高地座談會暨合作項目簽約儀式，近日在成都舉行。據悉，雙方將共建西南工業互聯網高地，助力德陽建設「5G+工業互聯網先導區」，打造大陸數位經濟創新發展試驗區（四川）先行區。

四川省德陽市是大陸重大裝備製造基地，具有資訊化條件下發展工業互聯網的良好基礎。以此次簽約為新契機，德陽將立足本地、面向四川、走向西南，借助海爾卡奧斯平台在工業資料匯聚、資源調度、資料分析等方面的強大優勢，整合德陽豐富的應用場景、市場資源，與海爾一道共建西南工業互聯網高地，共同打造破解產業鏈供應鏈堵點痛點難點的德陽範例，共同探索老工業基地城市供給側結構性改革的德陽路徑，共同構建工業互聯網生態。

海爾方面表示，希望與德陽裝備製造業企業共同探索裝備製造業數位化、智能化工廠建設，共建大陸乃至全球領先的裝備製造行業工業互聯網平台，打造裝備製造產業集群。通過合力打造西南地區乃至大陸的工業互聯網發展新標竿，實現合作共贏，為德陽數位經濟高品質發展再添新引擎。

簽約儀式上，海爾卡奧斯相關負責人介紹與德陽合作「工賦西南」方案。德陽天府數谷與海爾卡奧斯物聯生態科技公司簽訂西南工業互聯網高地項目投資協議。