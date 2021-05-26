新能源汽車產業鏈 長三角聯盟成立

長三角新能源汽車產業鏈聯盟成立大會24日在浙江杭州舉行，長三角三省一市經信部門及長三角區域數十位新能源汽車產業鏈企業與會。

浙江省經信廳副廳長盛勇軍表示，發展新能源汽車是中國由汽車大國邁向汽車強國的必由之路，是落實碳達峰、碳中和任務的戰略舉措。為進一步提升長三角地區新能源汽車產業發展，加強三省一市新能源汽車產業鏈延鏈、固鏈、強鏈，必須打造新能源汽車產業健康的發展環境；高標準推動傳統汽車、新能源汽車「向下一代汽車」升級；加強公共服務平台建設。

會議通過了長三角新能源汽車產業鏈聯盟章程、理事長單位、秘書長名單。吉利控股集團資深副總裁張愛群代表輪值理事長單位吉利控股集團發言，其表示，吉利將與聯盟單位緊密攜手，通過整合產業鏈、融合技術鏈、突破創新鏈，重點開展電池、電機、電控、車聯網、智能化車載電子等核心部件關鍵技術和新能源汽車整車技術的開發及產業化落地，同時通過產業基金等途徑，助推新能源汽車產業發展。