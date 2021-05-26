長三角第一季度外貿 兩位數大增

2021年第一季度，從「世界超市」大陸浙江義烏開往歐洲的班列增長迅速。數據顯示，一季度「義新歐」中歐班列已累計開行513列，共發運42874標箱，進出口箱量同比增長373.5%。

新華社報導，對於許多出口中國製造消費品的中小外貿公司來說，中歐班列越來越強的國際供應鏈保障能力讓他們能把商品快速、準時地送達客戶手中。

「鐵路已經成為國際物流供應鏈中非常重要的一環。」一家中歐班列貨代公司的負責人林輝寰說。

全球疫情雖然仍在持續，但歐美等地國家經濟出現轉好跡象，國外消費市場復甦明顯。義烏國際商貿城的五金經營戶陳燕貞說，疫情後國外「宅經濟」帶動了園林器械、五金廚具等產品的銷量。

得益於國際需求回暖，中國整體外貿呈增長態勢。對於占全國出口比重超三成的長三角地區來說，表現更為明顯。2021年第一季度，長三角三省一市的外貿均實現了兩位數以上的大幅增長。

業內人士分析認為，一方面，這是疫情影響下去年同期形成的低基數帶來的外貿普漲；另一方面，春節後不少企業提前復工，港口碼頭等外貿運輸提前運行，對外貿增長提供明顯助力。

民營經濟活躍、科技創新活力強、多元化的市場和外貿業態等諸多因素，成為長三角外貿「揚帆」的重要原因。

近年來，長三角的貿易結構持續優化。今年一季度，上海高新技術產品進出口增長7.4%，機電產品進出口增長13.2%；浙江一季度機電、高新技術產品出口分別增長49.3%、60.8%。

上海財經大學國際金融系主任奚君羊認為，長三角地區的技術基礎越來越好，整個貿易結構進一步優化，加之勞動力等生產成本逐步提高，長三角的經濟結構也在升級換代，向技術密集型行業轉移。他說，長三角出口整體逐步趨向於高附加值、技術含量較高的技術密集型產品，長三角經濟對全國出口結構優化起到重要作用。

不過，業內人士也認為，大宗商品價格上漲、匯率波動、人工成本持續上漲等因素，讓長三角的外貿企業面對不小的挑戰。

中歐班列貨代公司的負責人林輝寰說，疫情以來，國際海運物流價格飛漲，國際集裝箱、艙位緊缺的情況依然存在，北美線一個集裝箱以往要價約3000美元，如今已經漲到七八千甚至上萬美元。

隨著疫情後全球產能復甦，海內外貿訂單或將回落，下半年外貿企業或將迎來考驗。

報導稱，大陸政府正在積極幫助外貿企業「突圍」。長三角地區的浙江、上海等地早在3月就出台包括通關便利化、「守護」小微企業、增強金融授信力度等一攬子促外貿政策，積極幫助外貿企業擴展新空間。