快訊

全台「乾」著急！ 上帝視角一覽水庫乾涸現況

救人一命美容業：澳洲「疫中反家暴」髮型師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港深圳合作 加強發展創新科技

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

香港特區政府財政司司長陳茂波25日在香港舉辦的大灣區科技創新論壇上錄像致辭時表示，香港正與深圳全力合作發展港深創新及科技園，探索推動區內科研資源流動的政策。　　

陳茂波指出，建設國際科技創新中心是粵港澳大灣區發展的其中一項重點工作，為香港的創科發展帶來難得機遇。香港應該加強與大灣區其他城市的創科合作，充分發揮優勢互補。　　

陳茂波表示，特區政府在創科方面已承諾投放的資源超過1100億港元，循八大方向致力完善創科生態環境，至今漸見成效。香港科學園建設首兩個「InnoHK創新香港研發平台」分別是聚焦於醫療科技和人工智能及機械人科技，已收到超過60份建議書，首批20多間研發實驗室正陸續啟動。它們將會匯聚各地頂尖科研人員，鞏固香港作為環球科研合作中心的地位。　　

他指出，位於落馬洲河套地區的港深創新及科技園（港深創科園）擬優先發展六個領域，包括醫療科技、大數據及人工智能、機械人、新材料、微電子及金融科技。第一期八座樓宇預計於2024至2027年間分階段落成，全面發展後，會成為香港最大的創科平台。　　

他表示，香港科技園公司亦會在深圳科創園區提供科研資源、培訓、交流等多方面的服務和支援，協助香港的初創企業在大灣區拓展業務，並為有興趣進軍海外市場的內地企業提供支援，積極發揮香港「引進來」、「走出去」的關鍵角色。　　

陳茂波表示，港深兩地政府正一起制訂政策，探索便利兩地科研資源、資金及人才流動的措施，並將展開對外推廣活動，吸引國內外人才和企業落戶。

香港 深圳

延伸閱讀

賽格大廈連搖3天 深圳官方：監測數據都正常

台灣爆疫情逃回香港？黃秋生霸氣反擊

台灣新冠疫情蔓延 大陸上海、深圳、廈門等地皆見確診者

香港支聯會見警方 呼籲讓六四遊行集會順利舉行

相關新聞

人民幣走升 攀近三年高點

離岸、在岸人民幣兌美元昨（25）日同步創下近三年新高，分別升破6.40和6.41。分析師預計今年人民幣匯率仍將保持雙向波...

長三角第一季度外貿 兩位數大增

2021年第一季度，從「世界超市」大陸浙江義烏開往歐洲的班列增長迅速。數據顯示，一季度「義新歐」中歐班列已累計開行513...

陸緊盯大宗商品價格

大陸國家發展改革委昨（25）日推出《關於十四五時期深化價格機制改革行動方案的通知》，明訂到2025年，競爭性領域和環節價...

華為鴻蒙作業系統手機 下月亮相

華為昨（25）日宣布，將在6月2日正式舉辦鴻蒙作業系統（Harmony OS）及華為全場景新品發布會。外界預估手機版本的...

「聰明錢」北向 A股大漲

A股昨（25）日呈現價量齊揚，成交額突破人民幣兆元大關，達1兆63億元（約新台幣4.3兆元），這是時隔三個月後成交量再度...

廣州汽車技術展

2021廣州國際汽車技術展覽會5月25日舉行，客商在展覽會上參觀了解汽車電子產品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。