香港深圳合作 加強發展創新科技

香港特區政府財政司司長陳茂波25日在香港舉辦的大灣區科技創新論壇上錄像致辭時表示，香港正與深圳全力合作發展港深創新及科技園，探索推動區內科研資源流動的政策。

陳茂波指出，建設國際科技創新中心是粵港澳大灣區發展的其中一項重點工作，為香港的創科發展帶來難得機遇。香港應該加強與大灣區其他城市的創科合作，充分發揮優勢互補。

陳茂波表示，特區政府在創科方面已承諾投放的資源超過1100億港元，循八大方向致力完善創科生態環境，至今漸見成效。香港科學園建設首兩個「InnoHK創新香港研發平台」分別是聚焦於醫療科技和人工智能及機械人科技，已收到超過60份建議書，首批20多間研發實驗室正陸續啟動。它們將會匯聚各地頂尖科研人員，鞏固香港作為環球科研合作中心的地位。

他指出，位於落馬洲河套地區的港深創新及科技園（港深創科園）擬優先發展六個領域，包括醫療科技、大數據及人工智能、機械人、新材料、微電子及金融科技。第一期八座樓宇預計於2024至2027年間分階段落成，全面發展後，會成為香港最大的創科平台。

他表示，香港科技園公司亦會在深圳科創園區提供科研資源、培訓、交流等多方面的服務和支援，協助香港的初創企業在大灣區拓展業務，並為有興趣進軍海外市場的內地企業提供支援，積極發揮香港「引進來」、「走出去」的關鍵角色。

陳茂波表示，港深兩地政府正一起制訂政策，探索便利兩地科研資源、資金及人才流動的措施，並將展開對外推廣活動，吸引國內外人才和企業落戶。