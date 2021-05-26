廣東國貿申報單量達30億票 占大陸一半

廣東省十三屆人大常委會第三十二次會議昨天在廣州召開。廣東省發展和改革委員會在會上作報告時稱，截至2021年一季度，廣東省國際貿易單一窗口累計申報單量達30億票，占大陸全國的50%，全省進、出口整體通關時間分別為9.07小時、0.92小時，比2017年分別壓縮了78.89%、92.22%。

廣東省發改委表示，廣東解決「外資外貿政策落實和跨境貿易便利化仍有差距」問題，該省出台「穩外資12條」、「穩外貿20條」，建立省級每月調度研判機制，實施重點外資企業、重大外資項目聯系服務專班制，「一企一策」幫助企業解決問題；啟動「粵貿全球」計畫，設立規模10億元人民幣的加工貿易企業融資風險補償資金池。

同時，針對「通關時間需要進一步壓縮、通關成本需要進一步降低」問題，廣東加強國際貿易「單一窗口」建設，試點推廣「單一窗口」標準版新上線功能；擴大進口「船邊直提」和出口「抵港直裝」試點範圍，試行24小時智能通關；優化通關服務，加快粵港澳跨境車輛和航行船舶綜合服務平台等地方特色應用建設；在廣州、汕頭、湛江等地試點建設口岸物流協同平台，廣州、深圳主要港區已基本實現集裝箱設備交接單無紙化。

此外，廣東制定清理口岸收費工作具體實施方案，落實國家關於減免貨物港務費、港口設施保安費等港口收費政策，落實免除查驗沒有問題外貿企業吊裝移位倉儲費用試點。推進口岸收費明碼標價，持續開展港口、檢驗檢疫等進出口環節收費檢查。