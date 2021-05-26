昆明跨境人民幣結算 破3千億

昆明市已與60多個國家開展跨境人民幣結算業務。2010年至今，昆明跨境人民幣結算額累計突破3000億元人民幣。泰銖、越南盾、老撾基普、緬幣4個小幣種已在區域銀行櫃台掛牌交易，實現周邊國家全覆蓋。

中新社報導，昆明市金融辦黨組書記、主任楊文志日前就昆明區域性國際金融服務中心建設取得的成效表示，五年來，昆明市主動融入和服務「一帶一路」建設、孟中印緬經濟走廊建設等，加大「走出去」的支持力度。其中，富滇銀行作為中國首家「走出去」的城市商業銀行，在老撾設立老中銀行，並在老撾磨丁經濟特區設立首家分行。太平洋證券與老撾金融機構合資成立老中證券有限公司。誠泰財險在老撾設立機構獲得老方同意。農業銀行泛亞業務中心、中國銀行沿邊金融合作服務中心、建設銀行泛亞跨境金融中心、浦發銀行離岸業務創新中心也先後在昆明成立，為跨境金融發展打下了扎實基礎。

據統計，目前，昆明市共有23家銀行的300餘個機構開展了跨境人民幣結算業務，參與跨境人民幣結算的市場主體達1500餘家。全市與60多個國家開展跨境人民幣結算業務，其中一帶一路沿線國家21個。泰銖、越南盾、老撾基普、緬幣4個小幣種已在區域銀行櫃台掛牌交易，實現周邊國家全覆蓋。