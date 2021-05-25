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用「榴槤」代替豪宅價格？ 深圳房產中介遭停業整頓

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
深圳房產中介展示二手房價格的照片：用榴槤和香蕉代替貨幣計算單位，一個榴槤代表1000萬元人民幣，一根香蕉代表100萬元人民幣。（新浪微博照片）
深圳房產中介展示二手房價格的照片：用榴槤和香蕉代替貨幣計算單位，一個榴槤代表1000萬元人民幣，一根香蕉代表100萬元人民幣。（新浪微博照片）

大陸微博近日熱傳一張有關深圳房產中介展示二手房價格的照片：用榴槤和香蕉代替貨幣計算單位，一個榴槤代表1000萬元人民幣，一根香蕉代表100萬元人民幣。24日，深圳市福田區住建局聯合房地產中介協會對涉事的美凱龍愛家門店進行現場檢查，後者已於5月24日提交整改說明，並自5月25日起，被處以停業一周整頓。

據香港文匯網，由於深圳早已實施二手房成交參考價，房產中介在對外公布時只能發布二手房成交參考價。為了展示房屋真實掛牌價，中介們想出上述「奇招」。

此次以水果代替貨幣計算單位對外展示，引起輿論關注的是兩個豪宅小區－紅樹西岸和瑧灣匯。其中，紅樹西岸位於深圳南山區，毗鄰深圳著名景點「世界之窗」、「中華民俗村」，由百仕達實業開發。

根據「深圳市房地產中介行業從業規範」的「深圳市房地產行業良好行為、不良行為清單」，對中介機構「為承攬業務，進行虛假宣傳或虛假承諾欺騙客戶」的行為，深房中協目前已對涉事房地產經紀分支機構及兩名涉事房地產中介人員進行自律懲戒，列入C類不良行為。

今年2月，深圳市住房和建設局發布「關於建立二手住房成交參考價格發布機制的通知」。隨後，深房中協發布「關於貫徹二手住房成交參考價格發布機制、做好專業服務的鄭重提示」，提出各房地產中介機構、中介人員應堅決執行二手住房成交參考價格發布機制，向業主主動宣講「通知」要求，敦促業主合理調整委託售屋價格。

深房中協表示，各房地產中介機構、中介人員在線上、線下發布房源廣告時應以參考價格為重要依據、合理發布。其中線上渠道包括但不限於企業官網、手機APP、微信公眾號、微信小程序、下轄從業人員微信朋友圈等。

深圳 房地產 微信

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