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陸康泰疫苗 簽約智利臨床試驗

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
康泰生物與智利簽署新冠疫苗Ⅲ期臨床試驗合作協議。（新華社）
康泰生物與智利簽署新冠疫苗Ⅲ期臨床試驗合作協議。（新華社）

智利先進醫療系統投資公司、智利大學等機構24日與中國深圳康泰生物製品股份有限公司（簡稱康泰生物）舉行雲簽約儀式，就康泰生物新冠滅活疫苗在智利進行三期臨床試驗及產品採購達成一致。　　

中通社報導，智利亞太事務特使、前總統弗雷，智利外交部副部長亞涅斯以及中國駐智利使館、智利駐華使館等機構的代表出席了簽約儀式。康泰生物方面在簽約儀式上表示，希望此次合作既能推動康泰生物新冠疫苗三期臨床試驗，助力其作為公共產品在全球尤其是發展中國家的供應，同時也希望在疫苗研發領域打造國際產學研合作典範。　　

本月14日，康泰生物發出公告稱，該公司研發的新冠疫苗已獲批在中國緊急使用。公告稱，公司自主研發的新型冠狀病毒滅活疫苗於2021年2月完成一、二期臨床試驗。目前，公司已啟動開展三期臨床試驗相關工作。

智利 新冠疫苗 外交部

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