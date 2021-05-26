大陸網絡零售額 去年提升18.5％

德勤中國和中國連鎖經營協會25日聯合發布的「零售創新決勝新消費暨2021年網絡零售百強報告」稱，2020年中國網絡零售百強企業銷售額超過1.47萬億元人民幣，比2019年提升18.5%。

中新社報導，報告稱，受疫情衝擊，去年中國社會消費品零售總額經歷了改革開放以來的首次負增長，然而，實物網上零售額仍然保持14.8%的增速，占社會消費品零售總額的比重增加4.2個百分點升至24.9%。服裝鞋帽、日用品、家電等產品是線上銷售規模靠前的品類，占比超過了總體實物網絡零售交易額的50%以上。

中國連鎖經營協會秘書長彭建真指出：經過數年的發展，零售的邊界已然打破，過去一年特別是疫情影響下，中國實體零售和消費品企業積極開展自身線上數字化業務，加快對新業態、新模式的探索，並持續拉動內需，為疫後的國內消費市場注入新活力。

「2021中國網絡零售百強企業」中有93家為非電商企業，其中消費品企業數量較去年增加9.4%達51家。網絡零售百強企業廣泛分布在全國各個地域，華東地區以46家繼續領先，今年也首次有東北地區企業上榜。排名百強企業前五位的分別是北京京東世紀貿易有限公司、蘇寧易購集團股份有限公司、廣州唯品會信息科技有限公司、美的集團股份有限公司、北京小米科技有限責任公司。

德勤亞太消費品與零售行業主管合夥人張天兵表示：數字化推動下的新模式和新業態加速滲透傳統消費場景，而下沉市場和農村地區的崛起將繼續為數字化賦能下的中國零售行業帶來發展紅利。長遠來看，政策、技術、消費者需求與供應鏈變化等不同因素也持續推動消費品零售的數字化轉型。