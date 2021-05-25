疫苗向全球供貨3.8億劑 科興第一季預計淨利潤達百億

在安徽和遼寧等地出現新一輪本土局部疫情後，中國大陸新冠疫苗接種進程明顯加速。不過，雖然是大陸全民免費接種，但似乎未曾影響疫苗生產企業的正常盈利。

大陸多間券商按照單支淨利潤約50元（人民幣，下同）計算，生產科興疫苗的科興中維，在2021年一季度預計實現淨利潤高達100億元。

據香港01，中國生物製藥在周一（24日）晚發布公告，指一季度營收約72.4億元，按年增長約16.4%；歸屬於母公司持有者應占盈利約19.1億元，按年增長約118.5%。財報同時披露，首季應占聯營公司及一間合營公司盈利達14.76億元，上年同期僅249.3萬元。

中國生物製藥在財報電話會上指出，19.1億元的利潤主要與新冠疫苗生產企業北京科興中維生物技術有限公司有關。值得一提是，2020年12月，中國生物製藥以33億元向科興中維出資，完成後擁有15.03%權益。

此前在5月11日，科興中維母公司科興控股生物技術有限公司新聞發言人劉沛誠透露，據不完全統計，科興中維新冠滅活疫苗克爾來福全球累計供貨量達3.8億劑，累計已接種2.5億劑。