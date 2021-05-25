快訊

網軍大本營？看看民進黨網路社群中心在做什麼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

特斯拉：已在中國建數據中心 實現數據存儲本地化

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
特斯拉宣布，所有在大陸市場銷售車輛所產生的數據，都將存儲在中國境內。圖為特斯拉今年4月參加第8屆中國（上海）國際技術進出口交易會。記者林則宏／攝影
特斯拉宣布，所有在大陸市場銷售車輛所產生的數據，都將存儲在中國境內。圖為特斯拉今年4月參加第8屆中國（上海）國際技術進出口交易會。記者林則宏／攝影

特斯拉官方微博25日晚間宣布，特斯拉已經在中國建立數據中心，以實現數據存儲本地化，並將陸續增加更多本地數據中心。所有在中國大陸市場銷售車輛所產生的數據，都將存儲在中國境內。

自由亞洲電台今年3月底曾報導，特斯拉電動車在中國大陸遭受「驅趕」，大陸軍期禁止特斯拉電動車進入軍方所屬區域，以確保軍事機密不會泄露。

報導稱，大陸軍方對於特斯拉的攝影鏡頭和超音波傳感器感到擔憂，質疑可能會導致軍事秘密暴露。為確保軍事秘密絕對安全，禁止特斯拉電動車駛入軍事地帶。

隨後大陸內部又傳出，一些政府機構人員也被要求，不得在辦公區域內停放特斯拉電動汽車。不過，大陸外交部發言人趙立堅本月21日在記者會上面對路透記者詢問時僅簡單回應稱，「我不了解你說的情況。」

紐約時報日前則報導，蘋果公司正準備將其大陸用戶的個人數據，存儲在貴陽數據中心及正在興建中位於內蒙古的另一個數據中心。紐約時報稱，蘋果已在很大程度上將這些數據的控制權交給了中國政府。

特斯拉 紐約時報

延伸閱讀

Model 3有車直接訂！特斯拉電動車開放線上現車訂購

特斯拉跌勢加劇 1月底迄今市值蒸發逾3,000億美元

比特幣上沖下洗 馬斯克貼圖「鑽石手」暗示不賣比特幣

中國大陸禁加密貨幣服務 比特幣利空罩頂跌破4萬美元

相關新聞

長三角第一季度外貿 兩位數大增

2021年第一季度，從「世界超市」大陸浙江義烏開往歐洲的班列增長迅速。數據顯示，一季度「義新歐」中歐班列已累計開行513...

用「榴槤」代替豪宅價格？ 深圳房產中介遭停業整頓

大陸微博近日熱傳一張有關深圳房產中介展示二手房價格的照片：用榴槤和香蕉代替貨幣計算單位，一個榴槤代表1000萬元人民幣，...

疫苗向全球供貨3.8億劑 科興第一季預計淨利潤達百億

在安徽和遼寧等地出現新一輪本土局部疫情後，中國大陸新冠疫苗接種進程明顯加速。不過，雖然是大陸全民免費接種，但似乎未曾影響...

特斯拉：已在中國建數據中心 實現數據存儲本地化

特斯拉官方微博25日晚間宣布，特斯拉已經在中國建立數據中心，以實現數據存儲本地化，並將陸續增加更多本地數據中心。所有在中...

廣州汽車技術展

2021廣州國際汽車技術展覽會5月25日舉行，客商在展覽會上參觀了解汽車電子產品。

陸康泰疫苗 簽約智利臨床試驗

智利先進醫療系統投資公司、智利大學等機構24日與中國深圳康泰生物製品股份有限公司（簡稱康泰生物）舉行雲簽約儀式，就康泰生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。