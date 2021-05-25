特斯拉：已在中國建數據中心 實現數據存儲本地化

特斯拉官方微博25日晚間宣布，特斯拉已經在中國建立數據中心，以實現數據存儲本地化，並將陸續增加更多本地數據中心。所有在中國大陸市場銷售車輛所產生的數據，都將存儲在中國境內。

自由亞洲電台今年3月底曾報導，特斯拉電動車在中國大陸遭受「驅趕」，大陸軍期禁止特斯拉電動車進入軍方所屬區域，以確保軍事機密不會泄露。

報導稱，大陸軍方對於特斯拉的攝影鏡頭和超音波傳感器感到擔憂，質疑可能會導致軍事秘密暴露。為確保軍事秘密絕對安全，禁止特斯拉電動車駛入軍事地帶。

隨後大陸內部又傳出，一些政府機構人員也被要求，不得在辦公區域內停放特斯拉電動汽車。不過，大陸外交部發言人趙立堅本月21日在記者會上面對路透記者詢問時僅簡單回應稱，「我不了解你說的情況。」

紐約時報日前則報導，蘋果公司正準備將其大陸用戶的個人數據，存儲在貴陽數據中心及正在興建中位於內蒙古的另一個數據中心。紐約時報稱，蘋果已在很大程度上將這些數據的控制權交給了中國政府。