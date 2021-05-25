時隔3個月！A股成交額逾兆元關卡 滬指漲2.4%

A股金融族群今（25）日集體爆發，帶動股指持續上攻，時隔三個月後，成交額再度突破人民幣兆元大關，達1兆63億元（約新台幣4.3兆元）。滬指漲2.4%，收3,581點。

第一財經報導，今日收盤概況，深成指漲2.34%，收14,846點；創業板指漲2.79%，收3,227點。

行業表現方面，行業族群多數飄紅，券商、保險、銀行、醫藥、煤炭、食品飲料、醫美、生物疫苗等漲幅居前，電力、種業等逆市下跌。

Wind數據顯示，北向資金全天淨流入人民幣217.23億元，其中，滬股通淨流入人民幣168.12億元，深股通淨流入人民幣49.11億元。

申港證券分析，全球貿易解封的日期推進有望緩解目前大宗商品局部短缺情況，未來周期股上行空間進一步縮窄。根據大宗商品在庫存端的反饋，目前維持有色金屬行業、鋼鐵行業、煤炭行業的超額收益排序判斷。

華鑫證則認為，雖然目前A股上行有所糾結，但主要源於目前上漲結構出現問題，場內投資者有抄底的勇氣，沒有追高的膽量。