與人行不同調！學者：透過人民幣升值降低進口大宗商品成本划不來

與人行官員主張人民幣適當升值不同調，中國人民大學經濟學院副院長王晉斌撰文指出，人民幣升值有助於降低進口物價水準，尤其是大宗商品進口成本，但人民幣一籃子貨幣貿易匯率的升值，會對大陸經濟的出口產生一定的負面影響。

中國人民銀行上海總部調查研究部主任呂進中上周撰文稱，大宗商品價格中長期上行趨勢或已成型，因此要採取措施抵禦輸入性影響，建議堅持穩健貨幣政策，注重進出口平衡，增強匯率彈性，人民幣適當升值。

界面新聞報導，王晉斌撰文指出，國際市場大宗商品價格的上漲，可能是多種因素綜合作用的結果，包括疫情防控帶來的經濟修復預期、美國聯準會持續寬鬆流動性，疫情導致的供給不足等因素。

他認為，由於大宗商品的上漲仍然具有上述多種因素的支撐，這就面臨一個問題的權衡：人民幣升值有助於降低進口成本，但會降低商品出口的競爭力。在這個問題上，透過匯率升值來降低進口成本，從而降低進口物價水準，可能是划不來的。

王晉斌表示，進口通膨的壓力可控，而且主要集中在大宗商品價格的上漲，不宜採取人民幣升值的辦法，去應對具有多重因素導致的大宗商品價格帶來的進口物價上漲。

從4月初到5月21日，短短一個多月，人民幣兌美元升值超過2.1%，與此同時，美元指數貶值3.1%。他認為，美元指數走軟，與聯準會的貨幣政策新框架直接相關。

王晉斌分析，這波人民幣的升值壓力和聯準會允許通膨「超調」的態度有莫大關聯。不過，對照2020年3月以來的數據，今年4月以來人民幣兌美元升值幅度小於美元指數的貶值幅度，說明人民幣升值的驅動因素出現邊際遞減趨勢，或許意味人民幣未來升值的空間在減少。