歐冠昇：陸經濟增速超越疫情暴發前 港交所扮金融要角

香港交易所新任行政總裁歐冠昇（Alejandro NicolasAguzin）今（25）日出席LME亞洲金屬研討會，並發表履新以來的首次演講稱，全球金融市場互聯互通的持續發展過程中，港交所將繼續扮演關鍵角色。

澎湃新聞報導，歐冠昇稱，大陸持續增長及不斷開放，當前經濟發展速度甚至超過疫情暴發前；東南亞新經濟正成為亞洲增長新驅動力；仍待開發的龐大資金池，如大陸儲戶的銀行存款餘額高達30兆美元左右；以及層出不窮的科技創新正在重塑全球各行各業，這一切，都帶來了前所未有的機遇。

歐冠昇指出，香港在促成這些轉變方面發揮著重要效應，尤其是在推動大陸境內金融市場開放方面，香港扮演著舉足輕重的角色。港交所是亞洲金融基礎設施的重要組成部分，在今後全球金融市場互聯互通的持續發展進程中，港交所將繼續扮演關鍵角色。

「在亞洲生活近十年，我見證了這個地區面對順逆境時的堅韌、靈活和活力。我相信亞洲復甦後會比以往更強盛。」歐冠昇說。

此外，歐冠昇指出，隨著製造業、消費和基建設施逐漸恢復正常，大宗商品尤其是基本金屬的需求也會回升。這從全球商品價格的走勢已可見一斑。而亞洲在大陸的帶領下，將會走在全球大宗商品市場下一發展階段的前沿。

亞洲已成為全球最大的大宗商品消費及加工地區，歐冠昇指出，大陸的大宗商品消費額過去20年來大幅增加，現在已是所有精煉基本金屬的單一最大消費國，占全球消費額的45%至57%。大陸也是全球所有精煉基本金屬的最大生產國，占全球產量的35%至55%。

歐冠昇強調，香港既是大陸最國際化的城市，也是國際上最大陸的城市，因此香港能夠擔當全球第二大經濟體的超級門戶，連接大陸與世界。