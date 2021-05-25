聽新聞
test
0:00 / 0:00
歐冠昇：陸經濟增速超越疫情暴發前 港交所扮金融要角
香港交易所新任行政總裁歐冠昇（Alejandro NicolasAguzin）今（25）日出席LME亞洲金屬研討會，並發表履新以來的首次演講稱，全球金融市場互聯互通的持續發展過程中，港交所將繼續扮演關鍵角色。
澎湃新聞報導，歐冠昇稱，大陸持續增長及不斷開放，當前經濟發展速度甚至超過疫情暴發前；東南亞新經濟正成為亞洲增長新驅動力；仍待開發的龐大資金池，如大陸儲戶的銀行存款餘額高達30兆美元左右；以及層出不窮的科技創新正在重塑全球各行各業，這一切，都帶來了前所未有的機遇。
歐冠昇指出，香港在促成這些轉變方面發揮著重要效應，尤其是在推動大陸境內金融市場開放方面，香港扮演著舉足輕重的角色。港交所是亞洲金融基礎設施的重要組成部分，在今後全球金融市場互聯互通的持續發展進程中，港交所將繼續扮演關鍵角色。
「在亞洲生活近十年，我見證了這個地區面對順逆境時的堅韌、靈活和活力。我相信亞洲復甦後會比以往更強盛。」歐冠昇說。
此外，歐冠昇指出，隨著製造業、消費和基建設施逐漸恢復正常，大宗商品尤其是基本金屬的需求也會回升。這從全球商品價格的走勢已可見一斑。而亞洲在大陸的帶領下，將會走在全球大宗商品市場下一發展階段的前沿。
亞洲已成為全球最大的大宗商品消費及加工地區，歐冠昇指出，大陸的大宗商品消費額過去20年來大幅增加，現在已是所有精煉基本金屬的單一最大消費國，占全球消費額的45%至57%。大陸也是全球所有精煉基本金屬的最大生產國，占全球產量的35%至55%。
歐冠昇強調，香港既是大陸最國際化的城市，也是國際上最大陸的城市，因此香港能夠擔當全球第二大經濟體的超級門戶，連接大陸與世界。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言