穆迪：大陸將對受困國企債務重組 非直接救助

國際信評機構穆迪最新報告稱，大陸政府在為受困國企提供財政支持方面，可能傾向於與國企債權人分擔債負，而非直接救助，因為政府要在防止系統性風險和縮小投資者預期能獲得政府支持之間進行權衡。

經濟通通訊社報導，報告稱，大陸國企和國有銀行參與的重組計畫可以通過債務調整讓受困國企繼續運營，維持就業和重要資產的運營。因此，即便擔心大規模失業或失去對重要資產的控制權，政府也不一定會救助受困國企

不過，若違約產生系統性風險的可能性很高，政府也將提供支持。而系統性風險最有可能由金融機構觸發並通過金融機構傳播，因此穆迪認為，金融機構有望獲得極高水平的政府支持。

穆迪董事總經理Michael Taylor表示，雖然穆迪仍然認為大陸政府有支持受困國企的能力和意願，但由於過去18個月內，政府強調市場化債務重組的基調，因此穆迪認為，政府將允許某些國企通過違約或債務重組由債權人承擔部分損失。