Supreme尚未登陸 山寨門市已攻下上海、成都

美國紐約潮牌Supreme控股母公司威富公司（VFC）近日在會議稱，Supreme可能在2022年進軍大陸市場。過去兩年，大陸多家山寨Supreme在上海、成都等城市開業，未來Supreme登陸恐怕會面臨商標「正名」難題。

界面新聞報導，美國《女裝日報》引述總裁兼首席執行官Steve Rendle在會議上表示，在把Supreme團隊融入富威公司的亞洲平台的過程中，這裡面有大量工作，包括理解商業模式，以及如何利用我們在該地區的專長，尤其是大陸市場。明年或者後年這項工作會完成。

2020年11月，威富公司以超過21億美元的費用投資收購Supreme；整筆收購在2020年底前全部完成。威富公司旗下還有Vans、The North Face、Timberland等知名戶外運動品牌。

Steve Rendle提到，Supreme品牌方在進入新市場前需要做大量的市場調研工作，而疫情使得該品牌團隊難以進行海外出差。這是Supreme在2021年無法進入大陸市場的關鍵因素。但毫無疑問，大陸市場對於Supreme進一步擴張國際市場非常重要。

事實上，從1994年創辦至今，Supreme品牌只在美國、加拿大、日本等少數國家開店。Supreme進軍國際市場步履緩慢，導致其在多國市場遭遇山寨版權糾紛。

過去多家山寨Supreme門市在上海、成都等城市開業，而這背後的山寨公司是一家名為International Brand Firm（下稱IBF）的公司，它早在十年前便註冊Supreme Italia等相關商標，並在西班牙及其他國家開店。直到2020年5月6日，美國紐約Supreme成功在華註冊商標「SUPREME NEW YORK」，從此獲得從高仿品牌手中奪回大陸市場的名譽和合法權益。

但即便如此，山寨Supreme仍在活躍。界面時尚曾報導，今年5月，淘寶主播薇婭在一場直播內售賣一款所謂「Supreme x GUZI」聯名掛脖小型風扇。她稱，這是「美國正版潮牌Supreme」首次與國貨品牌「古姿」聯名合作商品，售價僅為人民幣198元。但被網友質疑為山寨產品。