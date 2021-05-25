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陸4月發行地方債3.3兆元 年增2.7倍
大陸財政部今（25）日公布數據顯示，4月發行地方政府債券7,758億元（約新台幣3.3兆元），相比去年同期的人民幣2,868億元，增加2.7倍。其中，新增債券人民幣3,399億元，再融資債券人民幣4,359億元。
央廣網報導，4月新增債券中，一般債券人民幣4,319億元，專項債券人民幣3,439億元。
相比去年數據，4月地方債券發行人民幣2,868億元，其中，新增債券人民幣1,202億元，再融資債券1,666億元。新增債券中，一般債券、專項債券分別發行人民幣509億元、693億元。
前四月，大陸全國發行地方政府債券人民幣1兆6,709億元。其中，發行一般債券人民幣9,530億元，發行專項債券人民幣7,179億元；按用途劃分，發行新增債券3,763億元，發行再融資債券1兆2,946億元。
去年前四月，大陸發行地方債券1兆8,973億元，其中，新增債券1兆6,626億元，再融資債券2347億元。
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