李克強考察寧波：大陸「靈活就業」達2億多人

大陸國務院總理李克強24日下午考察寧波人才市場，現場問得最多的是靈活就業。他提到，大陸靈活就業人員已達2億多人，他們對經濟社會發展特別是服務業發揮了重要作用。

據中國政府網消息，在一家信息公司攤位，李克強問一位應聘兼職網約送餐員的小伙子，是否參加了工傷保險。在一處育嬰職業培訓學校攤位，李克強問報名培訓者是否參加了養老保險。他還詢問一家外資人力資源公司的招聘者，用工企業對勞務派遣和靈活用工提供的保障有何區別。

李克強詢問前來應聘的大學生是否願意靈活就業。許多大學生表示願意，並希望將來能自己創業。李克強說，政府為大家搭建平台，他們如果有條件、有能力靈活就業，不僅可以為自己積累財富，實際上也是在積累專業經驗和人生經歷，拓展未來更大的發展空間。

他說，聽說寧波到處都是小老闆，希望他們將來都能當小老闆，乃至大老闆。大陸推動雙創，就是希望大學生通過大眾創業、萬眾創新，將來有自己的事業，在社會拿出響噹噹的業績，不負人生。

當地人社部門負責人向李克強表示，目前寧波為靈活就業人員主要提供四項支持政策：一是鼓勵自己幹，包括發放場租補貼、創業擔保貸款貼息等；二是社保給補貼，為重點群體從事非全日制工作每月提供450元，並將60萬靈活就業人員納入基本養老保險；三是培訓也覆蓋，拿出11.5億元人民幣專項資金進行線上線下培訓；四是權益有保障，允許網約車、網絡送餐、快遞物流等新業態從業人員可先行參加工傷保險。

李克強說，靈活就業是群眾增加收入的重要渠道。大陸靈活就業人員已達2億多人，他們對經濟社會發展特別是服務業發揮了重要作用。寧波對靈活就業人員的支持政策值得好好總結，要盡可能讓更多靈活就業人員得到保險保障。這樣做，靈活就業的舞台就會更大，就業空間就會更廣，城市的競爭力就會更強，經濟社會發展就會更有活力。