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香港疫苗接種率遭「北上廣深」狠甩 北京近7成5居首位

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
香港疫苗接種率遭「北上廣深」狠甩，北京近7成半居首位。新華社
香港疫苗接種率遭「北上廣深」狠甩，北京近7成半居首位。新華社

香港01報導，上月曾比較香港及大陸「北上廣深」四大一線城市的疫苗接種數據，顯示香港的接種進度最慢，不僅遭北京大幅度拋離，也落後於鄰近的深圳。一個多月後，香港的接種進度與大陸大城市相比又如何？

據香港政府資料，自接種計劃開展以來至5月23日，已為市民接種約2,146,700劑疫苗。其中約1,254,800人已接種第一劑疫苗，約891,800人已接種第二劑疫苗。

目前香港政府為市民接種的新冠疫苗均為兩針的款式，分別為科興疫苗及復必泰疫苗；而大陸政府為市民接種的疫苗則有五款，包括單針的腺病毒載體疫苗、兩針的滅活疫苗及三針的重組亞單位疫苗。

計算各大城市已接種至少一劑疫苗的人數，以及接種總人數佔該城市人口的比例， 以直接比較接種進度。香港已有逾120萬人至少已接種第一劑疫苗，接種總人數佔人口16.8%。在北京，有逾1600萬人至少已接種第一劑疫苗，佔人口高達74.1%，不僅遠遠拋離香港，也遠高於上海、廣州、深圳等地。

上海的接種總人數佔人口比例近五成，有約1200萬人至少已接種第一劑疫苗；而廣州和深圳的數字相近，接種總人數佔人口比例均為四成左右，均有700多萬人至少已接種第一劑疫苗。

對比3月底的疫苗接種數據，香港接種總人數佔人口比例由6.1%升至16.8%，增加了10.7個百分點。不過當時在接種總人數佔人口比例上與香港相近的廣州（6.7%），近日數字已升至近四成，大幅增加了33.2個百分點，增加幅度拋離香港。

在接種總人數佔人口比例上，其他大陸大城市也有大幅度的增加，同樣拋離香港，其中北京增加了35.4個百分點，上海增加了38.1個百分點，深圳則增加了30.7個百分點。

新冠疫苗 香港 深圳

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