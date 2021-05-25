義大利籍旅客中轉赴陸篡改核酸報告 入境後被揭確診

大陸駐荷蘭大使館官網今（25）日發布，近日在輸入病例倒查工作中發現，一名義大利籍赴陸乘客篡改核酸檢測陽性報告，並獲得綠色健康碼，再乘坐東航MU772航班赴陸，入境大陸後被確診感染新冠肺炎。

公告稱，該乘客從義大利博洛尼亞出發，飛抵荷蘭阿姆斯特丹後通過「防疫健康碼國際版」網頁版程序提交「雙陰性證明」並獲得綠色健康碼，再乘坐東航MU772航班赴大陸，入境大陸後被確診感染新冠肺炎。

經核查，該乘客向陸駐荷蘭大使館提交的「雙陰性證明」是偽造，其核酸檢測結果實為「陽性」。該乘客篡改檢測結果的行為性質極其惡劣，不僅給同航班乘客健康安全帶來巨大威脅，也嚴重干擾了防疫工作。大陸主管部門將對該乘客的造假行為依法予以懲處。

大使館鄭重提醒廣大赴陸旅客遵守各項防疫規定，切勿心存僥倖，做出違反道德和法律的行為。