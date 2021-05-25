世衛不討論「台灣參與案」 陸：台獨沒出路

針對世界衛生大會主席宣布不將涉台提案列入會議議程，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今表示，世衛大會有關決定再次表明，搞「台獨」沒有出路，在世衛大會炒作涉台問題不得人心。

大陸國台辦今以發言人朱鳳蓮名義發布新聞稿。朱鳳蓮說，一個中國原則是國際社會共識，人心所向，大勢所趨。

朱鳳蓮表示，必須指出的是，大陸方面始終高度重視台灣同胞的健康福祉。陸方不僅促進兩岸衛生領域交流合作，而且在國際事務中秉持一個中國原則，採取多項措施，對台灣地區參與全球衛生事務作出妥善安排。台灣方面獲取各種疫情防控信息和支援的渠道是暢通有效的。

朱鳳蓮強調，新冠肺炎疫情發生後，陸方已向台灣地區通報疫情260次，同意台灣地區衛生專家參加世衛組織技術活動16次。

他稱，所謂「國際防疫缺口」的政治謊言不過是民進黨當局「以疫謀獨」的藉口。民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，頑固堅持「台獨」分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在。

朱鳳蓮最後說，陸方奉勸民進黨當局不要在錯誤道路上越走越遠，任何挑戰一個中國原則的行徑，都必然以失敗告終。