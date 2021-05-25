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湖北自貿區 獎勵高端人才

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

湖北自貿試驗區集聚高端人才。截至目前，已設立1.1億元（人民幣，下同）高端人才專項獎勵資金，擬對重點企業高端人才個人所得稅繳納超過15%的部分以省政府名義給予專項獎勵。武漢片區已啟動申報工作，襄陽和宜昌片區待二季度上年度城鎮單位就業人員平均工資公布後啟動審核，預計今年三季度兌現相關獎勵。

中新社報導，湖北自貿試驗區激發人才創新創業活力政策推進落實培訓會24日在武漢舉行，會上透露上述信息。

湖北自貿試驗區是大陸首個以「創新驅動發展」為主的自貿試驗區。截至目前，湖北自貿試驗區已設立9000萬元股權激勵基金，幫助企業112名核心技術人員和管理人員認購企業股權。

數據顯示，掛牌以來，湖北自貿試驗區吸引1800多家高新技術企業、7000多個海內外高層次人才團隊。2020年，湖北自貿試驗區新增專利申請4.18萬件、新增專利授權2.57萬件，占全省比重分別為24.7%、23.4%。

湖北省自貿辦表示，下一步，將擴大政策集成效應，開展2020年度高端人才獎勵方案的複核上報工作，盡快兌現獎勵。選取有意願且具備實施條件的科研院所和企業進行重點培育，對可複製、可推廣的試點經驗和創新成果及時推廣。

自貿試驗區 專利

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