北方瓷都 山西朔州出口版圖擴大
山西朔州是目前中國大陸最大的日用瓷生產基地，有著「中國北方日用瓷都」的美譽，出口版圖不斷擴大，外銷60多個國家和地區。
新華社報導，38歲的阿外斯是巴基斯坦Sinopak廚房用品分銷公司首席執行官。近年來，他每年都從應縣購買80到100個貨櫃的瓷器，價值3600萬元至5000萬元（人民幣，下同）。山西朔州市現有全鏈條陶瓷製造企業108戶，形成年產日用瓷38億件、建築瓷7200萬平方公尺、衛浴瓷2萬台、工業瓷2萬噸的生產能力。
日前，第十二屆中國中部投資貿易博覽會朔州分會場暨應縣木塔·朔州第四屆陶瓷產品進出口交易會在應縣舉辦。近百家陶瓷企業齊聚於此，展精品、亮絕活、共話瓷器發展。
應縣博達瓷業是當地一家出口大戶。投產3年多來，產品主要出口中東地區和澳洲、紐西蘭、日本、韓國等。2020年產值達7000多萬元，今年預計可達1.2億元至1.3億元。
「因為疫情，瓷器市場供應鏈主要轉移到中國，需求一下子增加不少。」公司負責人侯立新說。面對不斷增加的業務量，侯立新正籌備新建一個電商基地，在傳統外貿基礎上實現網紅直播、跨境電商等新型營銷模式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言