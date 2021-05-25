北方瓷都 山西朔州出口版圖擴大

山西朔州是目前中國大陸最大的日用瓷生產基地，有著「中國北方日用瓷都」的美譽，出口版圖不斷擴大，外銷60多個國家和地區。

新華社報導，38歲的阿外斯是巴基斯坦Sinopak廚房用品分銷公司首席執行官。近年來，他每年都從應縣購買80到100個貨櫃的瓷器，價值3600萬元至5000萬元（人民幣，下同）。山西朔州市現有全鏈條陶瓷製造企業108戶，形成年產日用瓷38億件、建築瓷7200萬平方公尺、衛浴瓷2萬台、工業瓷2萬噸的生產能力。

日前，第十二屆中國中部投資貿易博覽會朔州分會場暨應縣木塔·朔州第四屆陶瓷產品進出口交易會在應縣舉辦。近百家陶瓷企業齊聚於此，展精品、亮絕活、共話瓷器發展。

應縣博達瓷業是當地一家出口大戶。投產3年多來，產品主要出口中東地區和澳洲、紐西蘭、日本、韓國等。2020年產值達7000多萬元，今年預計可達1.2億元至1.3億元。

「因為疫情，瓷器市場供應鏈主要轉移到中國，需求一下子增加不少。」公司負責人侯立新說。面對不斷增加的業務量，侯立新正籌備新建一個電商基地，在傳統外貿基礎上實現網紅直播、跨境電商等新型營銷模式。