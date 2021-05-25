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「一心回鄉」 台商打造生態農業基地

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

武漢市黃陂區橫山腳下，有個台商打造的生態有機農場，名為「一心回鄉」生態農業基地。「取名回鄉是希望大家在此找到心靈歸處，回歸自然本真。」團隊創始人蔡三益說。

中新社報導，1993年，台胞李旭清在台灣創建「一心回鄉」團隊，吸引包括蔡三益在內的30餘位夥伴加入。他們致力於實踐自然生態農耕，創造與環境共存共榮的綠色發展模式。經過多年探索，形成三產融合的完整產業鏈和成熟運營模式。

2018年10月，該團隊到大陸，落地武漢。「李姐的父親是一名老兵，籍貫湖北，生前一直唸叨著回鄉。」蔡三益透露，這是選擇武漢的重要原因。

儘管擁有成熟經驗，但是在武漢「另闢江山」並不容易。首要問題是找地。土地的復育、改良，又是一項挑戰。不打農藥、不施化肥、不用激素，是「一心回鄉」團隊始終堅持的種植方式。面對酸性偏高的土壤，團隊複製台灣模式，以養草生肥、自然堆肥的方式，讓土地休養生息。

「最初兩年，幾乎顆粒無收。」蔡三益坦言，眼睜睜看著果蔬長蟲、生病、倒下，再回歸土地，心疼但也無可奈何。

蔡三益表示，基地現有2700餘畝，建立了涵蓋有機生態農業、食品加工、健康餐飲、電商、地產、文化等跨領域串聯的全產業鏈。今年，基地開始預約接待遊客，預計明年將大規模迎客。蔡三益今年49歲，從大學畢業加入「一心回鄉」團隊至今已20多年，創業的激情絲毫未減。

在「一心回鄉」武漢基地，像蔡三益一樣的台胞共30多位。58歲的曾俐文曾在上海工作10多年，原計畫退休後回台灣養老，結識「一心回鄉」團隊後，她加入其中負責財務管理等工作。

34歲的陳旻岑是李旭清的大女兒，2018年底，陳旻岑到武漢籌備開辦餐廳事宜，原計畫呆一個月，後來留了下來。「大陸是一個全新的市場，我喜歡挑戰。」她說。

武漢 電商

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