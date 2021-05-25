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澳門顧民生 發放電子消費啟動金

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

澳門政府推出「電子消費優惠計畫」， 24日起向已登記的市民發放5000元（澳門元，下同）啟動金及3000元的立減額。

香港中通社報導，在澳門政府北區綜合服務大樓，不少市民排隊「拍卡」領取啟動金及立減額，排頭位的陳女士提前1小時到場。她表示，知悉該計畫6月起使用，將用於日常消費；居民陳先生表示，現場秩序順暢，操作簡單，整體過程大約1分鐘即可完成。

澳門經濟及科技發展局表示，截至24日中午12時，已有超過2萬人完成「消費卡」拍卡加值。此外，登記移動支付的居民中，5月20日前完成登記的約12.9萬人，會於24日9時起陸續收到消費優惠款項到帳。

為落實「2021保就業，穩經濟，顧民生」計畫，澳門政府參照去年消費補貼計畫的模式，結合目前澳門電子移動支付平台的發展情況，以「政府補貼，消費立減，全民受惠」為原則，推出「電子消費優惠計畫」，每名居民獲發5000元啟動金，以及3000元立減額，每次消費可立減25%。

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