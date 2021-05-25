證券業總資產逾九兆 對不法零容忍

截至今年3月末，大陸證券行業共有138家證券公司，總資產已超9兆元（人民幣，下同）。作為資本市場的「看門人」，大陸證監會主席易會滿近日表示，行業必須堅持穩字當頭，堅持創新發展與合規風控並重，把合規風控擺在突出位置，健全與自身發展戰略相適應的風險管理架構，完善與註冊制相適應的責任體系。

新華社報導，4年來，大陸證券行業幫助各類企業完成股權融資超5兆元、債權融資超15兆元、並購重組交易超3兆元；聚焦滿足居民日益增長的財富管理需求，受託管理規模超過10兆元。

易會滿指出，行業機構要適應註冊制要求，加快從通道化、被動管理向專業化、主動管理轉型，切實提升保薦、定價、承銷等核心能力。

關於強化風控能力和合規意識，易會滿強調，行業必須始終把合規風控擺在更加突出的位置，不僅要健全與自身發展戰略相適應的風險管理架構，建立有效的風控前置程序等制度基礎，還要完善與註冊制相適應的責任體系，形成發行人質量、發行價格等方面的市場化約束機制，加強自身的技術、資本、流動性、聲譽等方面的風險管理。

談到放鬆管制和加強監管的關係時，易會滿說，證監會將繼續堅持「不干預」的理念，大力推進簡政放權，注重發揮市場在資源配置中的決定性作用，該由機構自己負責的由機構自主決策，堅持分類監管、差異化監管，扶優限劣，為優質證券公司創新發展打開空間。

易會滿表示，行業機構也必須牢守底線、誠信經營，提升自我約束能力。對不守法經營、破壞市場規則的機構，證監會也將堅持「零容忍」的態度，嚴懲不貸。