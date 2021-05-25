台商經營農莊 發展產銷供水果產業鏈

「我有兩個兒子，現在大兒子在上海工作，小兒子在美國工作。我正在動員小兒子回到大陸工作。大陸機會那麼多，我希望我的兒孫都到大陸發展。」70多歲的台商王九齡受訪表示。

中新社報導，由於弟弟王九全在大陸很多地方都設立企業，為了幫助弟弟照顧生意，王九齡20多年前到大陸。他在江蘇昆山工作十多年，在福建工作兩年。2017年9月，他和弟弟王九全到廣西崇左市，投資建設星期九生態休閒農莊，現農莊已經發展成約1500畝規模的農業綜合體。

王九齡表示，到崇左投資，是因為崇左毗鄰東協國家，有眾多口岸，產品進出東協便利。農莊所在的地方還是海峽兩岸產業合作區崇左產業園，有和台灣接近的氣候和自然環境。

王九齡對農莊未來發展充滿信心，他說：「我們發展的是示範類農莊，有先進的農產品種植技術，希望在鄉村振興建設中，我們的農莊能起到示範作用。」

為了提升水果種植附加值，王九全和王九齡在海峽兩岸產業合作區崇左產業園又投資建設一個果汁生產項目，每天可以吸納30噸水果。

王九齡表示，果汁生產項目所需的原料目前當地還無法滿足供應，需從雲南和海南採購。「未來，結合星期九生態休閒農莊，將周邊農民帶動起來，種植高產優質水果，通過公司+農戶的模式，發展水果深加工，發展成『產、供、銷』三位一體的水果生態產業鏈，形成領先的果汁產品品牌。」