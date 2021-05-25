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大陸春茶量價齊升 去年出口量小降

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
2021中國（武夷）「茶文化、茶產業、茶科技」統籌發展高峰會近日在福建南平舉行。圖為參會人員在武夷山燕子窠生態茶園示範基地考察。（新華社）
2021中國（武夷）「茶文化、茶產業、茶科技」統籌發展高峰會近日在福建南平舉行。圖為參會人員在武夷山燕子窠生態茶園示範基地考察。（新華社）

廣東省茶業行業協會23日披露，2020年中國大陸茶葉出口量出現自2014年以來首次下降，而2021年春茶則出現量價齊升。

中新社報導，來自廣東省茶業行業協會的數據顯示，2020年，中國大陸茶園總面積為4747.69萬畝，同比增3.26%；乾毛茶產量達到298.6萬噸，同比增6.9%；總產值達2626.58億元人民幣，同比增幅9.62%。茶類結構也有所調整，六大茶類中，紅茶、白茶、黃茶產量激增，黑茶略有減產。中國大陸茶葉銷售市場中，綠茶仍占主導，黑、紅、白茶發展迅速。

2020年受全球新冠肺炎疫情影響，中國大陸茶葉出口量自2014年以來首次出現下降，出口總量34.88萬噸，同比減少4.84%；出口額20.38億美元，同比微增0.91%；出口均價每公斤5.84美元。中國大陸茶葉出口至128個國家和地區，市場穩定，但綠色壁壘依然存在，出口額增速放緩。

當前正是2021年春茶大批上市季節，由於今年天氣狀況良好、疫情影響減小，春茶呈現產銷兩旺態勢。據廣東省茶業行業協會專職副會長張黎明表示，今年春茶線下消費市場呈現以綠茶為主、價格上漲、消費升級明顯的特點；線上消費市場則呈現消費年輕化、知名區域品牌表現強勁、各大產區加大線上銷售扶持力度的特點。

張黎明表示，預計2021年，中國大陸春茶總產量約為160萬至180萬噸，農業產值約為1700億至1900億元人民幣；茶葉年度總產量約300萬至320萬噸，農業產值約2700億至2900億元人民幣。其中，廣東省茶園面積和產量均增長6%左右。

茶葉 廣東

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