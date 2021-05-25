造車是謠言 華為重申戰略不變

華為24日發布「關於華為不造車的聲明」，稱有關華為造車的不實傳言，公司發言人已多次澄清，並再次重申：華為不造車。這一長期戰略在2018年就已明確，沒有任何改變。

澎湃新聞報導，華為在最新的聲明中表示，華為認為產業界需要的不是華為品牌汽車，而是華為三十多年累積的ICT技術能力，幫助車企造好面向未來的車，即為車企提供基於華為ICT能力的智慧網聯汽車部件。

儘管華為之前一直對外澄清造車傳聞，但有關華為造車的傳聞卻一再出現，日前就有報導，華為正在嘗試收購本土汽車製造商的電動汽車部門，包括尋求控制北汽藍谷新能源科技旗下的電動車品牌—極狐ARCFOX。

該報導還援引一位不願透露姓名的北汽藍谷內部人士透露，雙方確實在密切接觸，但華為不太可能控股北汽極狐，入股的可能性更大一些。

華為表示，「至今為止，我們並未投資任何車企，未來也不會投資任何車企，更不會控股、參股，以後凡是議論上說華為造車、或者參股汽車製造行業，均為謠言，勿輕信。」

不過，華為也強調公司選擇了北汽、長安和廣汽三家車企作為戰略合作夥伴，支持它們打造各自子品牌。用了華為自動駕駛解決方案的車，經華為授權才可以使用HI標識，代表Huawei Inside。

關於華為與重慶小康集團旗下的金康賽力斯的合作，華為表示公司是賽力斯SF5的電動部件和HiCar座艙部件的供應商，同時為了解決華為授權手機零售店在華為手機大幅減少情況下的生存問題，華為在支援部分零售店來銷售此款車，零售店可以獲得相應收益。

長安汽車於5月20日發布公告，將控股子公司長安蔚來新能源，更名為阿維塔科技，並與長安汽車、華為、寧德時代共創自主可控的智慧電動網聯汽車平台（CHN）。