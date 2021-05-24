陸大宗商品還在漲 無煙煤漲幅17.5%居冠

大陸國家統計局24日發布5月中旬流通領域重要生產資料市場價格監測數據，與5月上旬相比，50種產品中有33種產品價格上漲，無煙煤漲幅17.5%居冠，無縫鋼管漲幅10.9%居次。

對於部分大宗商品大漲，國家發改委、工信部等5部門23日約談大宗商品重點企業，要求不得相互串通操縱市價。

國家統計局網站披露的最新數據顯示，5月中旬與5月上旬相比，大陸全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格當中，有33種產品價格上漲，13種下降，4種持平。

在黑色金屬方面，漲幅最大的是無縫鋼管，每噸漲幅達10.9%；其次是角鋼，漲幅為6.3%；螺紋鋼（鋼筋）漲幅為3%。在化工產品產品方面，漲幅最大的是甲醇，每噸漲幅為6.1%。在石油天然氣方面，漲幅最大的是液化天然氣(LNG)，每噸漲幅達12%。在煤炭方面，漲幅最大的是無煙煤，每噸漲幅達17.5%；其次是焦炭，漲幅10.4%。

大陸國務院常務會議已經在7天內兩次點名大宗商品漲價。21世紀經濟報導，在層層傳導下，一些行業的終端市場開始漲價。家電、家具等與消費者息息相關的行業，受鋼材等原材料價格上漲的影響較為明顯，這些行業的終端產品已經經過幾輪漲價。

國家發改委、工信部等5部門23日聯合約談鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業具有較強市場影響力的重點企業。會議要求，有關重點企業要「樹立大局意識，積極履行社會責任，促進上下游行業協調發展，維護行業良好生態；要強化法律意識，依法合規有序經營，帶頭維護大宗商品市場價格秩序，不得相互串通操縱市場價格、捏造散播漲價信息，不得囤積居奇、哄抬價格」。

會議並提出，下一步，有關監管部門將密切追蹤監測大宗商品價格走勢，加強大宗商品期貨和現貨市場聯動監管，對違法行為「零容忍」，持續加大執法檢查力度。

大陸的鋼筋、熱軋鋼捲及銅的價格從年初到5月中旬飆升30%以上，部分大宗商品價格連創新高，引發通貨膨脹疑慮。除了引發國務院高度關注，上海和唐山監管機關近期也警告鋼鐵業者，不得出現哄抬價格、相互串通等違規行為，並表示將關閉嚴重擾亂市場秩序的企業。

中國人民銀行上海總部調查研究部主任呂進中上周撰文稱，大宗商品價格中長期上行趨勢或已成型，因此要採取措施抵禦輸入性影響，建議堅持穩健貨幣政策，注重進出口平衡，增強匯率彈性，人民幣適當升值。

隨著大宗商品價格出現調控，周期股也同步下行，展望後市，大部分券商認為，大盤仍將繼續處於震盪格局，但有望震盪向上。有分析師喊出滬指有望挑戰4,000點。