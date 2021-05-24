北京持續施壓 傳馬雲將辭湖畔大學校長

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
據傳馬雲將辭去湖畔大學校長職務。 網路照
據傳馬雲將辭去湖畔大學校長職務。 網路照

北京當局持續打壓阿里巴巴集團創辦人馬雲在中國大陸各地的影響力，金融時報報導，馬雲即將辭去菁英商學院「湖畔大學」校長一職。

湖畔大學是馬雲六年前創立的企業高管培訓學程，錄取難度堪比哈佛大學；知情人士指出，湖畔大學已經改名為「湖畔創研中心」，並將調整課程內容。

馬雲是中國大陸最知名的企業家之一，但去年在一場演說中抨擊大陸的監管官員和國營銀行後，當局持續施壓，馬雲也幾乎銷聲匿跡。

今年4月，阿里巴巴集團遭反托辣斯監管機構以壟斷行為為由，判處創紀錄的28億美元罰款。去年11月，螞蟻集團的370億美元首次公開發行股票（IPO）計畫遭監理機關喊卡，當局並下令螞蟻集團整改、縮減事業規模。

報導指出，儘管馬雲已在5月露面，但湖畔大學改名及馬雲辭去校長一事，顯示北京仍持續限制馬雲的影響力。

北京 阿里巴巴集團 馬雲

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