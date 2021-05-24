嚴打網路平台後反壟斷升級 陸5部門約談大宗商品企業

大陸近期嚴打網路平台壟斷作為，包括阿里、騰訊、美團等平台企業都必須自行整改，如今反壟斷行動升級，擴大到其他行業領域，大陸五大部門聯合約談了鐵礦石、鋼材、銅、鋁等具有較強市場影響力的重點企業。會議強調，將加大執法檢查力度，依法嚴厲查處達成實施「壟斷」協議、散播虛假訊息、哄抬價格、囤積居奇等違法行為。

據大陸國家發改委24日消息，中共中央、國務院高度重視大宗商品保供穩價工作。23日上午，發改委、工業和信息化部、國資委、市場監管總局、證監會等五個部門召開會議，聯合約談了鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業具有較強市場影響力的重點企業，鋼鐵工業協會、有色金屬協會參加。

會議指出，今年以來，部分大宗商品價格持續大幅上漲，一些品種價格連創新高，引起各方面廣泛關注。本輪價格上漲是多種因素共同作用的結果，既有國際傳導因素，也有許多方面反映存在過度投機炒作行為，擾亂正常產銷循環，對價格上漲產生了推波助瀾作用。

會議要求，有關重點企業要提高站位，樹立大局意識，積極履行社會責任，促進上下游行業協調發展，維護行業良好生態；要強化法律意識，依法合規有序經營，帶頭維護大宗商品市場價格秩序，不得相互串通操縱市場價格、捏造散播漲價訊息，不得囤積居奇、哄抬價格。有關行業協會要從有利於行業長遠健康發展的角度，正確履行行業自治組織職能，發揮好橋梁紐帶作用，指導行業企業加強自律，共同維護好行業正常市場秩序。

會議明確，下一步，有關監管部門將密切跟進監測大宗商品價格走勢，加強大宗商品期貨和現貨市場聯動監管，對違法行為零容忍，持續加大執法檢查力度，排查異常交易和惡意炒作，堅決依法嚴厲查處達成實施「壟斷」協議、散播虛假訊息、哄抬價格、囤積居奇等違法行為。

參會企業和行業協會表示，將按照約談提醒要求，認真規範生產經營行為，切實履行社會責任，堅持依法合規經營，為營造和諧穩定的市場和價格秩序做出積極貢獻。