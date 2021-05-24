大陸約談鐵礦石和鋼材重點企業 將嚴查壟斷

擔憂大宗商品價格過快上漲，大陸國家發改委、工信部等五部門23日召開會議，聯合約談鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業具有較強市場影響力的重點企業；會議明確表示下一步將密切跟蹤監測大宗商品價格走勢，嚴厲查處達成實施壟斷協定等行為。

路透報導，大陸國家發改委官方微信號24日刊登新聞稿指出，今年以來部分大宗商品價格持續大幅上漲是多種因素共同作用的結果，既有國際傳導因素，也有許多方面反映存在過度投機炒作行為，擾亂正常產銷迴圈，對價格上漲產生了推波助瀾作用。

會議稱指出，下一步將加強大宗商品期貨和現貨市場聯動監管，對違法行為、「零容忍」，持續加大執法檢查力度，排查異常交易和惡意炒作，堅決依法嚴厲查處達成實施壟斷協定、散播虛假資訊、哄抬價格、囤積居奇等違法行為。”

會議要求有關重點企業要強化法律意識，依法合規有序經營，帶頭維護大宗商品市場價格秩序，不得相互串通操縱市場價格、捏造散播漲價資訊，不得囤積居奇、哄抬價格。

連續兩周大宗商品價格走勢，都是大陸國務院常務會議討論的重點內容。

上周國常會提出要高度重視大宗商品價格攀升帶來的不利影響，要綜合施策保障供給，遏制其價格不合理上漲，努力防止向居民消費價格傳導；此前一周國常會則提出要有效應對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響，加強貨幣政策與其他政策配合，保持經濟平穩運行。

大陸央行上海總部調查研究部主任呂進中上周撰文表示，從趨勢看，短期需求擴張有限，供給彈性較大，階段性供需缺口或將修復，但大宗商品價格中長期上行趨勢或已成型。因此要採取措施抵禦輸入性影響，建議堅持穩健貨幣政策，注重進出口平衡，增強匯率彈性，人民幣適當升值。