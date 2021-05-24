阿里跌逾1% 傳字節國際數據棄阿里雲

華爾街日報引述未具名知情人士報導指出，字節跳動已經終止把國際數據儲存在阿里巴巴旗下阿里雲的協議，阿里股價24日上午受壓，跌逾1.5%。

報導指出，由於阿里巴巴和體系內螞蟻集團，近期都受到大陸政府更嚴格地監管，阿里雲難以取得大陸政府機構和國企的新訂單，甚至連與官員、國企客戶邀約開會都有困難。

阿里巴巴日前發布最新財報顯示，截至今年第1季，阿里雲收入增長放緩，主因是互聯網行業的單一大客戶收入下降，該客戶於大陸以外，擁有具規模的業務，過去一直採用阿里的海外雲端服務，但該客戶決定終止國際業務與阿里的關係。

阿里在業績說明會上表示，剔除此客戶，阿里雲前十大非關聯客戶在2021財政年度全年總收入中的佔比不超過8%，阿里雲收入的集中度並不高，展望未來，阿里相信雲計算收入在客戶和行業方面將會進一步呈現多元化的發展。

華爾街日報報導該客戶，就是大陸社交媒體龍頭抖音母公司字節跳動。