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華為續留在美國貿易黑名單 TikTok倖免

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
華為續留在美國貿易黑名單。路透
華為續留在美國貿易黑名單。路透

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，華府將繼續把華為列在貿易黑名單上，不會對短片平台TikTok採取即時行動，另外繼續評估對大陸關稅事項。

雅虎財經報導，雷蒙多指出，在她就任美國商務部長後，已將5至6家大陸企業列入實體清單內，當中包含電腦公司。

先前美國制裁7家大陸企業和機構，認為這些實體參與建造大陸軍方使用的超級電腦，從事威脅美國國家安全或外交政策利益的活動。

雷蒙多強調，美國將維持對大陸採取防守恣態，大量投資本國項目，防止大陸威脅美國國家安全。

雷蒙多提到，華為仍然在實體清單內，且沒有理由認為它會被移除，至於 TikTok，她沒有相關消息。

實際上，在拜登政府接棒後，已擱置強制TikTok出售的美國業務的計劃，但該公司仍不能排除，還會是受到美國海外投資委員會（CFIUS）要求出售美國業務的可能性。

TikTok 黑名單 拜登

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