基諾族發展旅遊經濟 實現收入多元
巴坡村地處中國大陸西南邊陲西雙版納州基諾山鄉，世居在此的基諾族是大陸最後一個被認定的民族，1979年成為第56個民族。基諾族在中國大陸僅有2萬多人，主要生活在基諾山鄉。
中新社報導，為讓基諾族盡快改變原始貧困狀態，西雙版納州政府決定，以砂仁種植為起步產業，幫助基諾族發展經濟。阿七回憶，種植和售賣都有政策傾斜，基諾山鄉成為砂仁種植基地。
正當基諾山鄉第一次出現現代農業時，年輕人已紛紛向外尋找機會。「1995年左右，各式各樣以吸引遊客為主的民族村、民族餐廳在中國各地湧現，寨子裡能歌善舞的年輕人紛紛受邀到外地工作。」1977年出生在另外一個基諾族村寨巴灑老寨的陳建軍說。
金孔雀旅遊文化公司總經理秦藝表示，近幾年來，通過吸收基諾族村民參與企業管理，共同促進村寨和企業發展，走出一條「政府+企業+農戶」文旅脫貧新路子。「下一步，計畫將巴坡村打造為展示基諾族文化的集中體驗地，實現對基諾族的文化旅遊扶貧致富、非物質文化遺產傳承保護與民族團結。」
基諾族吃上「旅遊飯」，再加上茶葉、橡膠、砂仁，經濟收入實現多元化。2019年4月，基諾族宣告「整族脫貧」。
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