拚能源轉型 天津組產業聯盟

正在天津舉行的第五屆世界智能大會上，大陸國網天津市電力公司與天津市新能源協會共同發起的中國大陸首個「碳達峰、碳中和」產業聯盟揭牌，這為能源的轉型升級提供了新思路。

新華社報導，在這一新成立的聯盟當中，能源電力相關行業協會及企業、能源設備生產企業、大型用能企業、科研院校、設計院位列其中。

從合作路徑看，通過協調能源企業、科研院校和設計院實現技術融合，從而有效提高聯盟成員在技術研發、市場開拓、配套供給等過程中的效率，推動形成共建、共治、共享產業生態圈。

大陸國家電網有限公司副總經理張智剛透露，城鎮化率每提升一個百分點，就將帶動數千萬噸標準煤的能源消費。因此，加快城市能源轉型，提供綠色低碳可持續的城市能源解決方案，電網智能化是重要方向。

中國工程院院士于貽鑫坦言，實現碳達峰、碳中和需要高比例的可再生能源，特別是分布式能源的發展，例如風電、光伏（太陽能）等，不僅能夠節省大電網的建設及運行費用，還可以提高供電可靠性。

當然，風能、太陽能面臨階段性不穩定的問題，解決這一問題的關鍵是構建新型電網。其中，源網荷儲協同是關鍵，數字化賦能是重要手段。

「智能電網的目標是要像互聯網一樣，催生新的技術和商業模式。」展望未來，于貽鑫認為，智能電網技術不僅可以帶動風力發電、電動汽車、光伏發電、綠色節能建築和智能家居等技術的升級，也能帶動智能電網創建平台的技術進步，推動工程技術、電子技術等方面的最新研究。