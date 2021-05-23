高通孟樸：每天被客戶追貨很辛苦 願繼續加大在陸投資

高通中國區董事長孟樸表示，從去年年底至今全球半導體產業都面臨供應緊張問題，高通的銷售每天也被客戶追貨追得很辛苦，從另一個角度講，這個時候企業如果不缺貨那可能是產品做得太差，這種局面確實還是會持續一段時間。

集微網報導，談及目前行業普遍遭遇的產能緊張問題，在22日舉行的「2021高通技術合作夥伴峰會」上，孟樸同時表示，高通願意繼續加大在大陸的投資，願與大陸合作夥伴一起創新，一起推動技術的進步。

孟樸指出，高通現在仍在積極應對和解決產能問題，目前看，在汽車晶片上能夠保證足量供應，但在智慧手機SoC、WiFi晶片等方面確實受到產能緊張的影響。

在孟樸看來，過去平均每三年半導體行業就會經歷一次短缺，但持續時間較短、差不多3到6個月，便會通過價格調整和產能補充實現自我平衡。

但這一次影響較大的原因一方面在於疫情，孟樸看認為，造成全球對於半導體產業需求的急劇拉升，例如居家辦公、遠端教育帶來的筆記本、手機、路由器、以及伺服器需求顯著提升。

另一方面，孟樸認為，也與行業因疫情判斷失誤有關，例如今年晶圓廠的產能是去年五六月與客戶一起確定，但在去年此時，因為疫情原因，廠商紛紛下調了產品出貨的預期，晶圓廠也因此減少了相應的產能，但今年需求增加之後，晶圓廠重新開機產能需要一定時間。

孟樸以缺芯最為嚴重的車企為例，長期以來汽車廠商追求零庫存模式，因為隨時需要，隨時會有人做，但今年車廠需要產能時，恰好與其他新興起來的需求相衝突，特別是伺服器領域的需求，去年增加了很多，正好把車廠的產能吃掉，等車廠回過頭來尋求半導體產能時，發現已經沒有沒有量了。