大陸央行副行長：「人民幣匯率 雙向波動將成常態」

中國人民銀行（大陸央行）副行長劉國強23日表示，目前，中國大陸外匯市場自主平衡，人民幣匯率由市場決定，匯率預期平穩。未來人民幣匯率的走勢將繼續取決於市場供求和國際金融市場變化，雙向波動成為常態。他表示，今年以來，人民幣匯率有升有貶，雙向浮動，在合理均衡水平上保持基本穩定。

中新社報導，人民幣在經歷今年年初的短暫貶值後，重新啟動了波動升值的走勢。截至5月21日，人民幣對美元匯率中間價報6.4300，較此前一個交易日上調164個基點。

劉國強指出，中國人行完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，這一制度在當前和未來一段時期都是適合中國大陸的匯率制度安排。中國人行將注重預期引導，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。