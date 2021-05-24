快訊

娜塔莉波曼與加薩戰爭？以色列「五月轟殺」之恨

金門縣「快篩令」違法！陳時中親自溝通無效 依法撤銷

大陸央行副行長：「人民幣匯率 雙向波動將成常態」

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國人民銀行（大陸央行）副行長劉國強23日表示，目前，中國大陸外匯市場自主平衡，人民幣匯率由市場決定，匯率預期平穩。未來人民幣匯率的走勢將繼續取決於市場供求和國際金融市場變化，雙向波動成為常態。他表示，今年以來，人民幣匯率有升有貶，雙向浮動，在合理均衡水平上保持基本穩定。

中新社報導，人民幣在經歷今年年初的短暫貶值後，重新啟動了波動升值的走勢。截至5月21日，人民幣對美元匯率中間價報6.4300，較此前一個交易日上調164個基點。

劉國強指出，中國人行完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，這一制度在當前和未來一段時期都是適合中國大陸的匯率制度安排。中國人行將注重預期引導，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

人民幣

延伸閱讀

提振農村消費 大陸拚經濟新動力

陸機床工具業 市場轉旺

上海人口 10年增185萬

鄧麗君逝世26年 歌迷演唱會懷念

相關新聞

力晶旗下 晶合集成拚登科創板

台灣力晶科技旗下合肥晶合集成電路公司（簡稱晶合集成）日前向上交所遞交招股書，申請在科創板上市，將募集資金人民幣120億元...

拚能源轉型 天津組產業聯盟

正在天津舉行的第五屆世界智能大會上，大陸國網天津市電力公司與天津市新能源協會共同發起的中國大陸首個「碳達峰、碳中和」產業...

兩岸微流行／1.3億播主 開創直播經濟

大陸近日發布「中國網路表演（直播）行業發展報告」顯示，截至去年底，大陸直播用戶規模已達六點一七億，全行業網路主播帳號累計...

基諾族發展旅遊經濟 實現收入多元

巴坡村地處中國大陸西南邊陲西雙版納州基諾山鄉，世居在此的基諾族是大陸最後一個被認定的民族，1979年成為第56個民族。基...

大陸央行副行長：「人民幣匯率 雙向波動將成常態」

中國人民銀行（大陸央行）副行長劉國強23日表示，目前，中國大陸外匯市場自主平衡，人民幣匯率由市場決定，匯率預期平穩。未來...

精博台商專欄／陸社保繳納變化的影響

2018年3月在《深化黨和國家機構改革方案》中提出為提高社會保險資金徵管效率，各項社會保險費交由稅務部門統一徵收的政策方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。