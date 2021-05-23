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中歐投資協定被凍結 環時：「美歐反華陣線」乘勢而起

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家主席習近平2020年12月30日晚在北京同德國總理梅克爾、法國總統馬克宏、歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩舉行視訊會議。（路透社）
大陸國家主席習近平2020年12月30日晚在北京同德國總理梅克爾、法國總統馬克宏、歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩舉行視訊會議。（路透社）

中歐投資協定被歐洲議會凍結引發關注。大陸環球時報引述專家分析，從經濟上看，協定凍結對當前中歐貿易形勢不會產生太大影響，相比之下，中國大陸或面臨政治和外交壓力。

5月20日，歐洲議會全會通過決議稱，在中方解除對歐洲議會議員等實施的反制裁前，將凍結關於批准中歐投資協定的有關討論。

5月21日，中國大陸駐歐盟使團表回應，中歐投資協定是一份平衡、互利共贏的協定，不是誰對誰的恩賜。中方始終抱有誠意促進雙方合作，希望歐方與中方相向而行。

大陸「環球時報」引述中國國際問題專家崔洪建指出，相比於經濟損失，中國大陸主要面臨政治與外交壓力，「美歐一些政治勢力可能會藉機打造『美歐反華陣線』。」

崔洪建認為，對歐洲來説，中歐投資協定凍結對其經濟復甦、對外經濟合作有很大的影響。歐洲接下來也會在投資領域開拓中國大陸市場方面面臨障礙。

德國「經濟周刊」則指出，不少歐洲企業擔心，若協定無限期延遲，歐盟企業就會失去在電信、金融服務、私人醫療、環境服務、研發以及航空運輸等服務領域更多地進入中國大陸市場。而美國等其他地區的企業在中國大陸市場則將更具優勢。

崔洪建指，中國大陸主要面臨政治和外交上的壓力。美國可能會表明美歐在價值觀和意識形態領域站在同一條戰線。崔洪建指出，歐洲內部保守派勢力可能會藉機將此解讀為「民意」，對中國大陸在歐洲的形象產生進一步負面影響。

而在經貿領域，除非歐洲方面採取其他行動，比如升高中國大陸投資門檻或實施限制，否則對中國大陸經貿不會產生太大影響。

歐盟

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