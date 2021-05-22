大陸證監會關注偽市值管理 強調「零容忍」嚴厲打擊利益鏈

大陸證監會主席易會滿22日表示，近日市場對偽市值管理比較關注，偽市值管理是上市公司、實控人與相關機構和個人相互勾結，利用資金、資訊優勢操縱股價，侵害投資者權益、擾亂市場秩序，大陸證監會始終保持「零容忍」態勢，嚴厲打擊利益鏈上的相關方，無論涉及到誰，一經查出，從嚴從重從快處理，並及時向市場公開。

路透報導，易會滿在22日的中國證券業協會第七次會員大會上提醒上市公司和實控人、行業機構和從業人員，要敬畏法治、敬畏投資者，遠離操縱市場、內幕交易亂象，珍惜自身聲譽和執業操縱，共同維護公平、公開、公正的市場秩序。

易會滿表示，大陸監管部門放得開需要建立在行業自己管控到位的基礎上，行業機構必須牢守底線、誠信經營，提升自我約束能力，做有擔當、有格局、令人尊敬的企業，切實塑造良好形象，為行業創新發展發展拓展空間。

他強調，對於那些不守法、破壞市場規則的機構，大陸證監會也將堅持「零容忍」的態度，嚴懲不貸，切實淨化市場生態。

同時，易會滿提到，在註冊制改革的背景下，中介機構特別是證券公司必須深刻認識「看門人」的職責定位，服務好投融資雙方。既要強化保薦能力，從源頭上把關上市公司素質，確保選出真公司、力爭挑出好公司，也要強化定價能力，加強投行業務與「買方研究」的有機結合，倡導價值投資、長期投資、理性投資，讓真正有市場前景的公司「融到資」。

大陸私募名人、網紅葉飛日前爆料多家A股上市公司進行違規「市值管理」的黑幕，在大陸股市投下一枚炸彈，相關個股也是跌跌不休，業界推測，此事可能將引發大陸新一輪強監管風暴，然而，在資本市場這個魚龍混雜、各路「江湖術士」聚集之地，大陸強監管下如何取證可能是個難題。