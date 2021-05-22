快訊

獨／「發病日」真校正回歸 示警：萬板以外擴散中

獨／確診者曾上門基市診所被要求停業 開業醫質疑邏輯不通

要讓大陸14億人都吃飽的雜交水稻之父袁隆平過世

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸雜交水稻之父袁隆平。圖源：人民網
大陸雜交水稻之父袁隆平。圖源：人民網

要讓大陸14億人都能吃飽，畢生投入雜交水稻育種，研發出沙漠種稻、海水種稻的袁隆平，因病醫治無效，今（22）日下午一點在長沙逝世，享年91歲。

大陸央視報導，袁隆平曾說，他夢想要種出的 水稻比高粱還高，籽粒比花生還大，可以坐在稻穗下乘涼。他投入水稻雜交育種歷經半個世紀，發明三系法秈型雜交水稻，成功研究出兩系法雜交水稻，創建了超級雜交稻技術體系。在大陸各地上山下海，雜交水稻推廣超 90 億畝，共增產稻谷 6000 多億公斤。袁隆平還多次赴印度、越南等國，傳授雜交水稻技朮以幫助克服糧食短缺和飢餓問題。

今年4月雲南省紅河州蒙自市草壩鎮，在袁隆平研發團隊帶領下，超級雜交水稻「超優千號」完成育秧，2000盤秧苗全部移栽至水田，計劃種植101畝，目標是畝產1200公斤，袁隆平計畫再挑戰超級雜交水稻量產的世界紀錄。

只是雄心壯志猶在，人已渺然，央視讚譽他，「一位老者，一顆赤子的心，一個童真的夢，對土地愛的深沉，是稻田的忠實守望者！」歷經半個世紀水稻研究，袁隆平如今已將夢的種子撒向了更遠的地方。

大陸雜交水稻之父袁隆平過世。圖源：新京報
大陸雜交水稻之父袁隆平過世。圖源：新京報

央視

延伸閱讀

願出面爭取大陸疫苗 洪秀柱熱臉 陸網民冷屁股

新華社：台灣當前疫情是民進黨「去中國化」的嚴重挫敗

疫苗是解決疫情最終手段 洪秀柱：願爭取大陸疫苗來台

沒有一個城市人均GDP超越台灣 陸媒：難以接受

相關新聞

萬達退出AMC 出清持股

大連萬達集團董事長王健林收縮海外版圖，日前減持美國最大連鎖影院AMC持股，從曾持股逾37.7%，如今降至0.002%，幾...

周小川：數位人民幣非取代美元

中國金融學會會長、中國人民銀行前行長周小川昨（22）日表示，DCEP（數位貨幣和電子支付）沒有要取代美元儲備貨幣地位，至...

新華社讚揚袁隆平貢獻 建議官方下半旗誌哀

中國大陸「雜交水稻之父」袁隆平因病醫治無效，22日下午在湖長沙病逝，享年91歲。

萬達轉向輕資產 拚今年IPO

大連萬達集團海外投資曾遍及歐美、印澳，涉及地產、娛樂、體育等領域；但樹大招風，被大陸官方盯上，自2017年開始走下坡，不...

陸企偽市值管理炒股 證監會零容忍

為擴大證券行業與A股資本市場規模，大陸證監會主席易會滿昨（22）日對上市公司假市值管理之名，行股價操縱之實，明確表態「零...

談數位人民幣 周小川：沒有要取代美元、第三方支付

針對數位人民幣取代美元、第三方支付說法，中國金融學會會長、中國人民銀行前行長周小川今（22）日在2021清華五道口全球金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。