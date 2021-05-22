要讓大陸14億人都吃飽的雜交水稻之父袁隆平過世

要讓大陸14億人都能吃飽，畢生投入雜交水稻育種，研發出沙漠種稻、海水種稻的袁隆平，因病醫治無效，今（22）日下午一點在長沙逝世，享年91歲。

大陸央視報導，袁隆平曾說，他夢想要種出的 水稻比高粱還高，籽粒比花生還大，可以坐在稻穗下乘涼。他投入水稻雜交育種歷經半個世紀，發明三系法秈型雜交水稻，成功研究出兩系法雜交水稻，創建了超級雜交稻技術體系。在大陸各地上山下海，雜交水稻推廣超 90 億畝，共增產稻谷 6000 多億公斤。袁隆平還多次赴印度、越南等國，傳授雜交水稻技朮以幫助克服糧食短缺和飢餓問題。

今年4月雲南省紅河州蒙自市草壩鎮，在袁隆平研發團隊帶領下，超級雜交水稻「超優千號」完成育秧，2000盤秧苗全部移栽至水田，計劃種植101畝，目標是畝產1200公斤，袁隆平計畫再挑戰超級雜交水稻量產的世界紀錄。