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兩岸人物／沈鵬創業 五年在美IPO

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
水滴公司創辦人沈鵬。（網路照片）
水滴公司創辦人沈鵬。（網路照片）

水滴公司日前在美上市掛牌，成為「大陸保險科技第一股」，34歲的創辦人沈鵬，從美團實習生做起，僅花一年就晉升為總經理；卻又重新出發，創立水滴公司，五年內成為保險巨頭。他堅信一個道理：「選擇比努力更重要。」

水滴公司創立於2016年，旗下業務包括水滴籌、水滴保險商城及水滴互助等，付費用戶超過3億，按規模保費計算，公司成為大陸排名第二的網路保險平台。並獲得騰訊、中金資本、創新工場、美團點評、瑞士再保險集團等投資，累積融資額逾人民幣34億元。

水滴公司於5月7日在紐交所掛牌，創業三年成為行業獨角獸，五年內赴美上市，沈鵬的創業之路如同越級打怪。他始終堅信「選擇比努力更重要。選對人，選對理念，選對賽道。」雖然父母希望他能夠考公職，穩定一生，但他選擇另一條充滿挑戰的創業之路。

投資界報導，沈鵬出生於1987年，山東人，職場生涯從美團開始。2010年，王興的飯否網被關停，那時他已做過校內、飯否和海內三個社群網站，在大學生中頗有名氣。沈鵬主動給王興團隊寫郵件求職，說想參與下一輪創業。大四的沈鵬以實習生的身分加入美團，後來成為美團聯合創辦人。

他沒有創業的基礎，但他選擇外賣平台美團公司當學習對象，而美團創始人王興就是他的目標。沈鵬成長的速度很快，幾個月內成為美團的銷售冠軍，一年內就成為管理北區400人的總經理。

2016年，沈鵬不惜放棄在美團的優渥待遇，也要創辦水滴公司。他決定先做水滴互助，因門檻低，能覆蓋更廣人群。

面臨的第一個挑戰是如何在行業中占得一席之地，他決定在下沉市場進攻，像美團那樣，滲透到二三線乃至更低線市場。2016年7月，水滴推出免費個人大病求助互聯網服務平台「水滴愛心籌」；之後，水滴在2017年5月對外宣布獲得大陸保險經紀牌照，推出水滴保業務。近年來，伴隨著農村患者利用水滴籌求助、好友幫忙轉發快速崛起的水滴，正逐漸輻射一二線城人群。

保持自驅力的沈鵬，創業後只用五年就在美國上市。沈鵬說，IPO敲鐘不過是另一個起點。

保險 創業 實習

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