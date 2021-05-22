兩岸人物／南僑陳正文 賣油更賣服務

南僑轉投資的上海南僑食品5月18日在A股掛牌，背後推手是南僑食品董事長陳正文，把賣油脂的附加服務價值帶到大陸，透過油脂和冷凍麵團，成為包夾大陸烘焙市場的利器。

南僑食品微信公眾號報導，陳正文在上海A股上市儀式上表示，公司上市是一個再思考的新起點，再出發的新動力，將攜手客戶打造合作共贏的價值鏈、及長期信賴的夥伴關係。

就在公司上市三天前，也就是5月15日，陳正文當選天津台協會長。今年56歲的陳正文，是南僑集團第三代、南僑董事長陳飛龍的小兒子，個性內斂務實，待人處事彬彬有禮。

他在高中時期的寒暑假就到南僑打工，跟著業務員跑市場、送貨，由於保密到家，業務員並不知道他的身分。

第二年暑假，陳正文再到營業所打工、送貨時，卻被某一南僑大客戶認出來，「你們不知道他就是老闆的兒子嗎？」當場讓業務員們大吃一驚。

從淡江大學合作經濟系（產業經濟系前身）畢業後，陳正文赴美國舊金山攻讀財經碩士，在完成碩士學業後，第一份工作是南僑旗下餅乾廠廠長助理。 1994年奉命籌備大陸油脂廠，負責建廠外，陳正文最重要的任務是，把賣油脂的附加服務價值帶到大陸。

為了要打開大陸油脂市場，陳正文常跟著業務員拜訪客戶，從一個城市、到另一個城市，從飛機、火車再到汽車，一天工作12個小時家常便飯，1996年乾脆舉家定居上海。

「如果你跟我合作，平均每個麵包用油雖貴上一毛錢，但麵包價錢可以多賣五毛錢」，陳正文將在台灣的服務觀念帶到大陸市場去。

除了賣油外，更教導客戶如何做出好吃的蛋糕及麵包，客戶的黏著度與忠誠度更為牢靠，這也是為什麼南僑能說服客戶，改成使用單價高昂的高級食用油脂。

大陸前五百大油脂用戶，與南僑間有著深厚的依存關係，一些原本是王不見王的大客戶，會在南僑舉辦的烘焙課程中出現。

南僑也賣冷凍麵團給客戶，還跟著客戶一起研究，提供自己的經驗，甚至還跟客戶一起「試車」，有的客戶因為買了冷凍麵團，對油脂的購買就減少了。

陳正文不擔心影響到自家銷售成績，「只要對他（客戶）的生意成長有幫助，反正也是用我的油來做冷凍麵團。」

南僑集團旗下點水樓的廚師，為在傳統中求創新，常到大陸取經試菜，陳正文親自帶隊，一天吃五間餐廳，不如外界想像大飽口福。