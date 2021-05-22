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海底撈釋1.5億股 獎勵員工

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

海底撈大手筆激勵員工，董事會發布公告表示已於5月20日通過，將授出1.59億股，用來獎勵逾1,500名員工，包括管理層成員、區域統籌教練、部分家族長及餐廳經理、部分業務以及技術骨幹等。

新浪財經報導，這是海底撈繼去年4月啟動接班人計畫後，又一強有力地保障公司長線發展的舉動，「既有助於激發員工主觀能動性，又能穩固其核心運營隊伍，培養中堅力量，為長遠發展打下堅實人才基礎。」

公司相關負責人透露，這是海底撈上市後首次實行股權獎勵，符合公司「連住利益、鎖住管理」的經營理念，實際上，餐飲行業是勞動密集型產業，如何解決規模化、標準化、控制食品安全是行業內長期存在的痛點。

海底撈方面表示，公司一直在努力解決上述問題，並認為實現高品質增長的核心在於「連住利益，鎖住管理」的模式，因此公司認為，此次股權獎勵是海底撈在原有家族制管理基礎上更進一步，強化員工與公司、股東同處利益共同體。

海底撈 食品安全

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