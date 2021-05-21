抵禦大宗商品價格輸入性效應 人行官員建議人民幣適當升值

中國人民銀行上海總部調查研究部主任呂進中撰文建議人民幣適當升值，以抵禦大宗商品價格輸入性效應。

近期大宗商品價格上揚引發各界關注。呂進中在中國金融雜誌撰文指出，全球經濟復甦、寬鬆貨幣環境是價格上漲的主要推動力。從影響來看，本輪大宗商品價格上行對宏觀經濟指標衝擊總體有限，但存在一定滯後影響；顯著推高企業生產成本，引發定價、接單和存貨管理等行為的適應性調整；銀行信用風險和合規風險上升。

他認為，從趨勢來看，短期需求擴張有限，供給彈性較大，階段性供需缺口或將修復，但價格中長期上行趨勢或已成型。短期內企業對原材料價格仍以看漲或持平為主，預計未來一季價格見頂。

在政策應對建議方面，呂進中認為，一是採取措施抵禦輸入性影響。大陸作為全球重要的大宗商品消費國，國際市場價格的輸入性影響不可避免。建議堅持穩健貨幣政策，注重進出口平衡，增強匯率彈性，人民幣適當升值，抵禦輸入性效應。

二是引導企業完善價格風險應對措施。企業應根據自身業務特徵，建立適合的風險管理體系，透過期貨等金融工具對沖原材料價格波動風險。三是研究改進CPI核算方式，反映真實通膨水準。從目前來看，資產價格有納入通膨考量的必要性，建議試點測算資產價格指數，並與CPI、PPI合成計算廣義通膨指數。四是合理引導通膨預期，防止通膨預期發散，促使市場主體形成合理和穩定的預期。

據中國外匯交易中心數據顯示，人民幣兌美元中間價21日報6.4300，升值164個基點。本周(5月17日至21日)，人民幣中間價累計升值225個基點。

呂進中還指出，從美元走勢來看，美元指數走出疫情以來的階段性低點，從今年1月的89.4震盪上行至3月的93.3。在美國大規模刺激計畫支撐下，IMF在今年1月大幅上調美國經濟增長預期，相較全球更加強勢。可見美元持續走弱的趨勢已經弱化，以弱美元支撐大宗商品價格上行的動力已經下降。