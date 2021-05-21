快訊

國會疫情延燒 羅致政：辦公室第二名助理確診

柔道童昏迷1個月未甦醒 父喊話「你是爸爸永遠的寶」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抖音、快手、百度收集使用個人信息 遭大陸官方點名

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
抖音、快手、百度等收集、使用個資，被大陸官方點名警告。官網截圖
抖音、快手、百度等收集、使用個資，被大陸官方點名警告。官網截圖

大陸影音平台全球滲透，抖音、快手、百度等收集、使用個資，今（ 21） 日被官方點名警告，據大陸國家網信辦通報有105 款 App 違法違規使用個人信息，工信部要求 15 個工作日內完成整改，否則開罰。

大陸國家網信辦針對短視頻、瀏覽器、求職招聘等App的個人信息收集使用情況進行了檢測，結果通報有105款App違法違規收集使用個人信息。

短視頻App被點名的有抖音、快手、茄子、酷狗、愛秀等19款；瀏覽器App則有360、vivo、百度、UC、搜狗、靈犀等34款、求職招聘App包括領英、智聯招聘、前程無憂、獵聘、拉勾招聘等51款，還有實用工具類App百度等。

工信步表示，相關 App 運營需在 15 個工作日內完成整改，逾期未完成整改的將依法予以處置。

抖音、快手、百度等收集、使用個資，被大陸官方點名警告。官網截圖
抖音、快手、百度等收集、使用個資，被大陸官方點名警告。官網截圖

百度 抖音 個資

延伸閱讀

台南愛文芒果「台灣下訂日本取貨」預購 大陸也能取貨

「一度超越台灣」深圳人均GDP又落後 陸輿論發酵：停止惠台

提振農村消費 大陸拚經濟新動力

大陸壓抑商品價格漲勢 黑色系行情重挫

相關新聞

大陸各城人均GDP 全輸台灣

大陸第七次全國人口普查公布後，大陸網路媒體分析數據後指出，北京、上海、廣州、深圳及無錫、蘇州等二線城市的人均GDP竟都低...

解放西藏70年後看活佛轉世 西藏書記：過好今生幸福

西藏在1951年被納入中華人民共和國統治，西藏精神領袖達賴喇嘛流亡至今。今年是中共 「解放西藏」70周年，大陸國新辦今日...

要讓大陸14億人都吃飽的雜交水稻之父袁隆平過世

要讓大陸14億人都能吃飽，畢生投入雜交水稻育種，研發出沙漠種稻、海水種稻的袁隆平，因病醫治無效，今（22）日在長沙逝世，...

願出面爭取大陸疫苗 洪秀柱熱臉 陸網民冷屁股

前國民黨主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱表示，她願出一己之力，與大陸進行溝通，爭取大陸疫苗來台。不過至今大陸當局...

疫苗只管六個月？大陸專家：需及時打免疫加強針

新冠疫苗只有 6 個月的有效期嗎？大陸第一波接種人群已經超過六個月，面臨重新接種。中國疾控中心研究員、科研攻關組疫苗研發...

房地產稅試點 點名深圳海南

多家陸媒報導，在立法之前，新一輪房地產稅預料將先在房價上漲壓力較大的城市擴大試點，深圳、海南被點名可能先行先試。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。