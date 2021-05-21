抖音、快手、百度收集使用個人信息 遭大陸官方點名

大陸影音平台全球滲透，抖音、快手、百度等收集、使用個資，今（ 21） 日被官方點名警告，據大陸國家網信辦通報有105 款 App 違法違規使用個人信息，工信部要求 15 個工作日內完成整改，否則開罰。

大陸國家網信辦針對短視頻、瀏覽器、求職招聘等App的個人信息收集使用情況進行了檢測，結果通報有105款App違法違規收集使用個人信息。

短視頻App被點名的有抖音、快手、茄子、酷狗、愛秀等19款；瀏覽器App則有360、vivo、百度、UC、搜狗、靈犀等34款、求職招聘App包括領英、智聯招聘、前程無憂、獵聘、拉勾招聘等51款，還有實用工具類App百度等。