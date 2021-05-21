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海底撈大手筆 獎勵1500名員工1.59億股

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
海底撈公告將授出1.59億股，用來獎勵逾1500名員工。圖源：搜狐網
海底撈公告將授出1.59億股，用來獎勵逾1500名員工。圖源：搜狐網

海底撈大手筆激勵員工，董事會20日晚公告，將授出1.59億股，用來獎勵逾1500名員工。股權激勵方式將以信託代承授人持有，發放授出日期計十年。這意味鼓勵人才留任。

時代財經報導，這是海底撈上市後首次實行股權獎勵，據統計，2020年海底撈新開了544家店，全球總店數達到1298家，員工總數超過13萬人。這也意味，能獲得獎勵的打工人幾乎百裡挑一。

根據公告，海底撈獎勵的股份將以信託方式代承授人持有，發放的歸屬期為自授出日期計十年。此外，海底撈共授出1.59億股股份，其中1.43億股股份授予非關聯承授人，即公司超過1500名員工及多名顧問；另外1590萬股股份授予海底撈及其附屬公司的17名董事及最高行政人員。

海底撈 打工

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