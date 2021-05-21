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汪東城直播帶貨睡著 大陸網友：錢這麼好賺？

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
藝人汪東城昨（20）日晚間直播帶貨，不料過程中竟然睡著了。圖源：網易新聞
藝人汪東城昨（20）日晚間直播帶貨，不料過程中竟然睡著了。圖源：網易新聞

事業重心轉移在大陸發展的藝人藝人汪東城昨（20）日晚間直播帶貨，不料過程中竟然睡著了，網易新聞報導，觀看直播的網友立即在彈幕上表達不滿，指責汪東城不夠敬業。

陸媒事後進行網路投票，民調顯示，有63.6%網民不認同，表達「明星賺錢真容易！」、「拿錢就得辦事，困了你別來啊！」

直播畫面顯示，代言的汪東城直播中雙眼緊閉睡著了，身邊的女工作人員則扯著嗓子耐心介紹產品帶貨。

有網友表示，藝人可能行程很多，非常勞累，這樣的情況可以理解。也有人質疑，他應該沒那麼多行程，是故意炒作吧？

汪東城是男子團體飛輪海成員，參與過偶像劇《惡作劇之吻》、《終極一班》，曾以男性代言女性衛生用品，引發話題。

而畫面引發爭議後，汪東城方面透過律師發出聲明，表示「睡覺」畫面是與廠商工作人員溝通下的配合演出，汪東城本人在工作場合相當敬業，且直播結束後還親切與工作人員合影。

直播 汪東城

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